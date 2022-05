Le conclave budgétaire wallon commenceavec 505millions à «ajuster»: le vrai baptême du feu pour Adrien Dolimont

Et vu le contexte, il est servi.Comme l’a rappelé hier le ministre-président Di Rupo lors de son discours: " Il y a eu la crise sanitaire et les inondations: chacune aura déjà coûté plus de 3 milliards d’euros à la Wallonie . Aujourd’hui, d’autres dépenses imprévues viennent grever le budget de la Région tels l’accueil et de l’accompagnement des réfugiés ukrainiens. Nonobstant les malheurs qui nous accablent, notre devoir est d’être rigoureux à l’égard du budget de notre Région. Le gouvernement entend respecter la trajectoire budgétaire que nous nous étions fixés en début de législature. Notre ambition est de maintenir la dette à un niveau supportable. "

Prévoir l’imprévu

Comme son nom l’indique, l’ajustement budgétaire est "seulement" là pour… ajuster les prévisions budgétaires initiales pour cette année 2022. On sait déjà que le décalage à combler en ce début de conclave porte sur 505millions (dont 141 millions liés aux paramètres économiques, comme l’a confirmé le ministre-président). Mais les chiffres peuvent évoluer.

À cela, il faudra sans doute ajouter les effets du conflit ukrainien et, peut-être, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid à l’automne, dont le financement devra faire partie des "imprévus à prévoir".

Adrien Dolimont a déjà présenté une première fois ses chiffres au gouvernement wallon hier (mercredi 18 mai). Son intention: se concentrer sur le solde brut à financer, à savoir 4,134milliards€, montant qu’il voudrait ne pas voir se dégrader. Ce serait déjà, semble-t-il, une forme de performance.

Adrien «no stress»

Pour rappel, le jeune ministre a débarqué au gouvernement wallon à la suite de la démission de Jean-Luc Crucke, en janvier dernier. Quand on l’interroge à la veille de ce travail aride, Adrien Dolimont semble étonnamment zen.

Le calme de celui qui maîtrise ses tableaux Excell, qui dédramatise les annonces apocalyptiques et qui a suffisamment confiance en sa capacité à convaincre les autres ministres à renoncer à certains projets (comme le serine l’opposition Les Engagés)? Ou le calme de celui qui aborde un dossier plombé avec la naïveté des novices?

L’endettement, rappelons-le, doit être stabilisé et réduit via des économies cumulatives de 150 millions par an, au minimum: 150 millions d’économies, 300millions l’année suivante, 450 millions ensuite, etc.Une décision actée il y a quelques semaines par l’ensemble du gouvernement wallon.