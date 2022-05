Ces mots sont ceux du président français Emmanuel Macron , courant mars, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’en était qu’à ses balbutiements. Déjà à l’époque, le spectre d’une crise globale planait effectivement sur l’économie mondiale : toujours en mars, l’ONU révisait à la baisse (de 3,6 à 2,6%), ses prévisions de croissance globale. C’était avant qu’une vague de sécheresse inédite ne s’abatte sur le sous-continent indien, forçant l’Inde à cesser ses exportations de blé, faisant exploser le prix à la tonne et suscitant l’inquiétude des pays du G7 (Allemagne, Canada, France, États-Unis, Italie, Japon et Royaume-Uni). Dans la foulée, la banque mondiale annonçait allouer 12milliards de dollars à des fins de sécurisation alimentaire pour les 15 prochains mois, des fonds principalement destinés à l’Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi à l’Europe de l’Est et à l’Asie centrale et du Sud.

L’Europe «vulnérable»

En Europe, le premier trimestre de l’année 2022 est à peine terminé que les prévisions économiques sont déjà plombées. Voilà trois jours, la Commission, prenant en compte les effets délétères de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, abaissait ses prévisions de croissance pour l’année, de 4% à 2,7 %, actant du même coup le fort ralentissement de la production dans la zone euro (dont la croissance ne devrait pas excéder 0,8% cette année).

Avec l’envolée des prix de l’énergie et l’inflation galopante (autour de 7,5%), certains, à l’image de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, voient déjà l’Europe en situation de "vulnérabilité" face à la crise énergétique qui couve. C’est particulièrement vrai pour l’Allemagne, suspendue aux livraisons de gaz russe : si celles-ci devaient cesser, le pays plongerait dans la récession dès l’an prochain, avertissaient mi-avril six instituts allemands de recherche en économie.

Continent dépendant

"Janet Yellen a raison en disant que l’Europe est fragile" , abonde l’économiste Romain Glin, du groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (Gresea). Dans un système où les échanges mondiaux sont perturbés, les pays vont devoir de plus en plus compter sur les ressources dont ils disposent. Et quand on regarde la situation européenne, il y a un problème. On dépend à plus de 60% de l’extérieur pour nos approvisionnements énergétiques, et pour plus des trois quarts en ce qui concerne nos approvisionnements en métaux. À part pour la production agricole, on n’est pas prêts en cas de ruptures majeures de chaînes d’approvisionnement. Ce qui n’est pas le cas des États-Unis, redevenus premier producteur d’énergie il y a quelques années, qui ont les capacités énergétiques et peuvent assurer leur souveraineté alimentaire. Le grand perdant dans l’actualité proche, c’est vraiment l’Union européenne."

La leçon pandémique

Deux après le début de la pandémie de Covid-19, la potion est amère pour l’UE, qui a manqué de temps pour prendre les mesures drastiques qui s’imposaient. "Au début de la crise du covid, il avait été rapidement question de relocaliser la production de masques, de médicaments, etc., car on constatait notre dépendance à tout un tas de produit" , remarque Romain Gelin, fataliste. "Là, ça repart pour des causes un peu différentes mais ce qui est un peu inquiétant, c’est que deux ans après ce constat, pas grand-chose n’a été fait, notamment en matière de relocalisation."

Un constat inquiétant alors qu’à l’est, même si la Russie est en souffrance sur le plan économique, elle dépendrait toutefois moins des échanges mondialisés : le pays se serait préparé à une économie de guerre basée sur l’autarcie, jugeait, voilà quelques jours, le plus vieil institut de recherche économique en Allemagne (Kiel Institute). Si l’été s’avère aussi sec qu’il s’annonce, et que la guerre devait perdurer, gare aux secousses, en particulier en Europe.

La débandade économique n’épargne personne : même la Chine, du fait de la pandémie, a vu ses prévisions de croissance baisser singulièrement, de 4,5 à 4% en 2022, selon les estimations de la banque Goldman Sachs. Mais c’est bien en Europe que les inquiétudes sont les plus vives, alors que le Vieux continent se relève à peine de la récession historique de l’année 2020, avec un PIB qui a décru de plus de 6% sur l’année.