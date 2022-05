Covid: le centre de vaccination de Liège déménage, celui de Huy revoit ses horaires

Le centre sera accessible sans rendez-vous, le vendredi de 10 à 18h00 et le samedi, de 8h30 à 16h00. Le samedi matin restera réservé à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans (doses pédiatriques avec rendez-vous préalable obligatoire).

Le Centre de vaccination de Huy aménage quant à lui ses horaires. Dès la fin de cette semaine, Il sera accessible le mercredi de 8h00 à 16h00 (dernière vaccination à 15h30) et le vendredi de 10h00 à 18h00 (dernière vaccination à 17h30).

Les centres de vaccination de Wallonie continueront à fonctionner sans prise de rendez-vous pour les citoyens dès 12 ans, bien que celle-ci demeure possible via le numéro d’appel gratuit 0800/45 019 (au 04/229.17.20 pour le vaccin Novavax) ou via le site internet www.jemevaccine.be.

À l’heure actuelle, près de 80% des Wallons éligibles à la dose booster du vaccin contre le Covid l’ont reçue ou ont pris rendez-vous pour la recevoir, selon les autorités.