10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 19 mai

Les services de secours de la Basse-Sambre ont le sens du spectacle pour leur "team building". Afin de renforcer l’efficacité et la collaboration entre les diverses disciplines de la sécurité civile, ils ont imaginé un faux accident entre deux camionnettes sur la RN 98 à Arsimont.

©Florent Maro

2.Bitcoins: une escroquerie à 4 millions?

Suite du dossier abordé par le tribunal correctionnel de Namur en avril dernier. Dossier particulier où un couple et leur société sont poursuivis pour escroquerie, faux, usages de faux, et pratique commerciale déloyale dans le secteur très pointu de la cryptomonnaie. Le mari étant bloqué pour d’autres causes à l’île Maurice, c’est à nouveau seule que l’épouse a comparu. Considérée comme co-auteur, elle risque un an de prison, son époux deux. Une peine qui pourrait être assortie d’un sursis probatoire.

3.Le restaurant «À la Lisière», premier en Brabant wallon à être labellisé «Table du Terroir»

Le label "Table du Terroir", décerné jusqu’en 2015 par l’Office des Produits Wallons, a été repris en 2021 par l’Apaq-W, à l’initiative du ministre de l’Agriculture, Willy Borsus, dans le cadre du plan de relance.

Le restaurant À la lisière, installé dans la Villa Monceau au parc de l’Étoile dans le quartier du Stimont à Ottignies, est le premier établissement du Brabant wallon a obtenir le label.

4.L’école du dehors, une démarche pédagogique inspirante

L’école du dehors, c’est le nom d’une démarche pédagogique qui inspire le réseau communal d’enseignement de Charleroi. La pertinence de ce projet s’est renforcée pendant la pandémie: sortir de ses murs, c’est en effet bon pour le corps et la santé mentale, cela permet d’aller à la découverte de l’environnement, de se reconnecter à la nature et d’apprendre à la préserver tout en profitant de ses bienfaits. Il y a aussi des enjeux éducatifs. Reportage à l’école de Gilly Germinal.

5.Jean-François Bourlart, le patron d’Intermarché WG: «Il y a 10% de chances que Biniam Girmay soit au Tour de France»

Il a malheureusement ajouté son nom aux abandons les plus idiots de l’histoire du cyclisme, et même du sport. En débouchant la bouteille de Prosecco promise au vainqueur de l’étape, mardi, Biniam Girmay a reçu le bouchon directement dans l’œil gauche. Une anecdote qui aurait prêté à sourire si elle n’avait pas contraint le premier vainqueur africain sur un grand tour à quitter le Giro. "Les examens médicaux ont révélé une hémorragie dans la chambre antérieure de l’œil gauche, a précisé Piet Daneels, le médecin de l’équipe Intermarché WG. Dans le but de minimiser les risques, il est fortement conseillé d’éviter les activités intensives."

Après son abandon au Giro, la tentation de voir Biniam Girmay au Tour est grande. Mais Jean-François Bourlart freine des deux pieds.

6.BD: «Les damnés de l’or brun», ou le goût amer du chocolat

Trente ans après "Les maîtres de l’orge", Francis Vallès dessine une autre saga familiale, avec cette fois pour fil rouge le chocolat.

7.«Rien ne justifie la démolition du château»

Le "château" de la rue Sous-Meuse, à Namêche, ne doit pas être démoli. C’est l’avis de certains riverains attachés à cet élément du paysage local, comme celui de la Communauté Historia, une association basée à Liège et active dans la sauvegarde du patrimoine en péril à travers toute la Wallonie.

©Florent Maro

8.Namur en mai: ce que vous réserve le festival des arts forains

Du cirque, du théâtre, de la danse, des concerts, des contes et des entre-sorts: le festival des arts forains fera battre le cœur de Namur du jeudi 26 au samedi 27 mai. L’Avenir vous propose de découvrir dans ce Grand Angle quelques-uns des spectacles et des artistes qui animeront cet incontournable événement familial.

9.Nombreux départs en perspective: Anderlecht va, encore une fois, devoir tout reconstruire

Les joueurs sont bientôt en vacances. Ce n’est pas le cas de la direction et de la cellule de scouting. Anderlecht termine la saison à la troisième place mais se trouve à la croisée des chemins. Les Mauves vont devoir se renforcer pour faire mieux que cette saison.

Problème, il faudra avant tout combler les départs annoncés et le réaliser avec un budget serré.

10.Vingt-trois ambassadeurs défendent le Maitrank d’Arlon

La Maison du tourisme du Pays d’Arlon, dirigée par Dany Lucas, en partenariat avec la royale Confrérie du Maitrank présidée par le grand bailli Francis Dubois, a lancé son label « Ambassadeur du maitrank » durant l’année des saveurs en 2013. Cette initiative vise comme on le sait à récompenser les établissements Horeca du pays d’Arlon qui produisent ou proposent du maitrank artisanal.