Sous complète domination russe, le sort de Marioupol n'est pas réglé pour autant

Pour l’heure, les survivants de Marioupol sont appelés à se rendre à Zaporijjia et Dnipro, où les autorités locales ont ouvert des centres d’accueil - sept autres villes sous contrôle ukrainien devraient à leur tour accueillir des réfugiés.

Ceux qui restent

Au total, "120 000 habitants de Marioupol sont arrivés à Zaporijjia" , expliquait récemment le gouverneur régional Oleksandr Starukh, cité par le Kiev Independant . Chaque jour, entre deux et trois cents personnes débarqueraient de Marioupol à Zaporijjia, a précisé le gouverneur. Un flux qui s’est peu à peu tari au fur et à mesure que l’armée russe encerclait la cité portuaire. Le Kiev Independant rapporte les témoignages de ceux qui ont réussi à partir, souvent à pieds, passant par des zones contrôlées par la Russie avant de pouvoir rejoindre Zaporijjia - des parcours de plusieurs centaines de kilomètres mêlants longues marches et trajets en voiture, moyennant le concours de chauffeurs privés.Mais tout le monde n’a pas été en mesure de partir : "Aujourd’hui, environ un quart de la population d’avant-guerre (NDLR : plus de 100 000 personnes) demeurent à Marioupol" , complètent les autorités de la ville, accusant la propagande russe d’avoir fait comprendre aux habitants qu’ils étaient désormais seuls au monde.

"Les gens sont persuadés qu’ils ont été livrés à eux-mêmes" , développent la mairie de Marioupol, qui constate que, "malgré tout, ils essaient de se rendre à Zaporojjia et dans d’autres villes libres." Et d’appeler à l’ouverture urgente de nouveaux corridors humanitaires depuis Marioupol.

Forces de «désoccupation»

Le sort de Marioupol demeure encore très incertain, malgré l’actuel contrôle exercé par les forces russes. Après la reddition de centaines de soldats retranchés dans l’immense usine métallurgique d’Azov, qui borde le port de la cité, les forces d’occupation russes seraient tentés de tout raser, selon la mairie : " Ils veulent effacer tout rappel de l’acte héroïque des militaires ukrainiens" , préviennent les autorités de la ville, qui veulent croire en l’arrivée prochaine, au sein de l’armée ukrainienne, de "forces de désoccupation de Marioupol" .