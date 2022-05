Sécheresses: les signes d'un climat qui change en Belgique aussi

C’est l’effet d’un “dôme de chaleur” qui va traverser la France et faire sentir ces effets ces trois prochains jours en Belgique aussi. " Le terme dôme de chaleur n’existe pas en météo , note Sébastien Doutreloup, climatologue de l’ULiège. Il faut plutôt parler d’une masse d’air dans laquelle les températures sont élevées au sol mais aussi en altitude. " Ce phénomène n’est pas anormal et, ici, aura une forme dynamique. " Cela va passer en quelques jours. " Rien à voir avec la situation qui, en juin 2021, avait provoqué pendant une semaine des températures proches des 50 °C dans le nord-ouest des États-Unis et une partie du Canada.

Ce manque d’eau inquiète toutefois de plus en plus les agriculteurs dont les semis de printemps ont du mal à démarrer. Mais, à ce stade, on ne peut pas encore dire qu’il y aura un impact sur les rendements, note Damien Rossillon, responsable de la plateforme météo Agromet, qui diffuse en temps réel des données agro-météorologiques. Par contre, la situation pourrait devenir plus problématique si la pluie n’arrive pas d’ici juin.

Un été caniculaire? «C’est du pile ou face»

Ce printemps particulièrement sec, avec des températures élevées, annonce-t-il un été caniculaire? Selon météo France, qui publie des tendances à 3 mois (ce que ne fait pas l’IRM), il y a 50% de chances que les températures soient plus élevées que la normale en juin et juillet. " Mais ce sont des tendances, basées sur des statistiques et des probabilités , insiste Sébastien Doutreloup. C’est peu fiable et avec 50%, ça ne veut rien dire du tout. C’est du pile ou face. "

Reste la question incontournable: cette météo inhabituelle à cette période est-elle en lien avec le changement climatique? Le climatologue liégeois répond par l’affirmative. Le nombre de sécheresses depuis 2010 est un premier signe du changement climatique en Belgique, dit-il. À part l’an dernier, on en a au moins une tous les ans. " Et le deuxième signe, c’est l’augmentation du nombre de canicules. Depuis 2015, on en a au moins une tous les ans. On en a même eu trois en 2019. Avant, c’était plutôt une tous les 4 ou 5 ans. "