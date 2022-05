Un discours sur l’état de la Wallonie teinté de prudence et de messages d’espoir: le ministre-président wallon a mêlé statistiques et élans lyriques, à la tribune du Parlement wallon. Trois volets à épingler: les inondations (et la lutte contre les "carabistouilles"), l’endettement et l’accueil des réfugiés ukrainiens.

2. Alerte aux orages

Des averses orageuses se déverseront sur l’ouest et le centre de la Belgique jeudi en début de journée, indique l’Institut royal météorologique (IRM) mercredi dans son bulletin de la mi-journée. Les ondées orageuses se décaleront ensuite vers l’est en cours d’après­ midi.

3. Les Diables rouges de la Ligue des nations

La Ligue des nations reprend ses droits, en juin. L’occasion d’offrir une répétition générale aux Diables rouges avant la Coupe du monde au Qatar, que la Belgique débutera le 23 novembre face au Canada.

4. En Wallonie, le nombre de tués sur les routes n’avait plus été aussi élevé depuis 2016…

Le nombre de personnes décédées sur les routes a augmenté de 50% en Belgique au cours des trois premiers mois de l’année, par rapport à la même période l’an dernier.

5. Cambriolage au palais de Justice

Le palais de Justice de Bruxelles a été cambriolé mercredi au petit matin, ont indiqué la police locale de Bruxelles-Ixelles et le parquet de Bruxelles. Un homme a été interpellé et entendu.

