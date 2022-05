La légalité des retraits immédiats de permis à Hal-Vilvorde est contestée

Il soulève un problème de procédure. "Il n’est pas question de contester l’infraction elle-même.On n’empêchera pas que le contrevenant soit poursuivi ultérieurement, ou qu’il soit condamné.Le seul aspect illégal, c’est que ce n’est pas la bonne personne qui prend la décision" .La loi, explique l’avocat, "prévoit que seul un magistrat du Parquet peut ordonner le retrait immédiat du permis de conduite en cas d’usage du GSM au volant.Or, ce que je constate, et c’est vraisemblablement généralisé, c’est que ce sont des Officiers de police judiciaire qui ordonnent ces retraits.Le fait que l’OPJ soit un auxiliaire du Parquet n’y change rien puisque le législateur a clairement établi la liste limitative des infractions pour laquelle l’OPJ est compétent."

Il n’y a que six cas (grand excès de vitesse, alcool, drogue au volant...), repris dans le vade-mecum du Tribunal de police.Le GSM n’en fait pas partie. Et l’argument du Parquet invoquant les récentes modifications législatives durcissant la répression de l’usage du GSM au volant (passé en infraction de catégorie 3) "ne sert qu’à noyer le poisson" , estime Maître Gysels. "Quel rapport avec l’Officier de police judiciaire?La loi est claire, les six exceptions sont explicites."

Cette illégalité pourrait peut-être peser sur la décision finale du juge, qui peut toujours décider, ou pas, d’un retrait de permis lorsque l’infraction passera au tribunal. "Pour mettre la pression, ils chantent haut et fort que les gens seront cités dès septembre" , précise Bruno Gysels. Dans le cas de Hal-Vilvorde, le retrait de permis immédiat est réduit à son minimum, 8jours.Cela laisse peu de délai pour se le voir restituer. "Je ne dis pas qu’ils le rendront" , conclut l’avocat.