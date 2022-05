Discours sur l’état de la Wallonie: l’opposition maintient sa ligne

Comme souvent, les propos du groupe d’opposition ont beaucoup crispé la majorité, singulièrement au PS, mais pas seulement. L’assimilation de la politique du gouvernement à une "politique de droite" a particulièrement heurté la ministre de la Santé et de l’Emploi Christie Morreale (PS). Notamment en ce qui concerne les critiques du PTB sur les suites données au scandale Orpea par la majorité.

«Même si on s’attaque au monstre du Loch Ness…»

" Moi, je n’ai pas voulu faire un slogan" , dit-elle, sous-entendant que c’est ce qu’on se contente de faire au PTB. " Trois jours après le livre sur Orpea, j’ai envoyé des inspecteurs. Une première fois, partout ", rappelle la ministre wallonne, très en colère. " Quand j’ai reçu les témoignages des travailleurs qui disaient qu’on leur demandait de corriger des choses (NDLR: avant le passage de l’inspection) , on a programmé, sans rien dire, de nouvelles visites trois semaines plus tard ", raconte Christie Morreale.

" Nous, on fait du travail de fond. Et je veux, même si on s’attaque au monstre du Loch Ness, faire en sorte d’avoir fait progresser considérablement la cause des résidents. C’est notre objectif ", dit-elle encore.

Un débat «transpartisan»

Chez Les Engagés, l’image du paresseux qui circule (lentement) depuis lundi fait toujours son effet. " Une image peut-être “pairidaïsesque” , admet François Desquesnes. Mais notre objectif c’est que vous progressiez. Et vous avez encore une belle marge de progression ".

Par ailleurs, François Desquesnes estime que les chiffres "égrenés" en matinée sont soigneusement sélectionnés. " Ce ne sont pas les mêmes paramètres chaque année. C’est artificiel. Or, redresser la Wallonie implique un discours vérité, sans fards. " Bref il souhaite un débat " transpartisan " et l’identification " d’une dizaine de critères publiés quelques semaines avant le discours sur l’état de la Wallonie, pour un bilan sérieux ".

Mieux vaut le paresseux qui avance lentement et sûrement que de jouer au ouistiti et sauter de branche en branche…

Dans la majorité, le chef de groupe PS André Frédéric considère en tout cas que le " gouvernement tient le cap ", alors que " la Wallonie traverse des mers agitées ". Même si tout ça prend du temps, reconnaît-il. " Mais mieux vaut le paresseux qui avance lentement et sûrement que de jouer au ouistiti et sauter de branche en branche… " Il ajoute, bon joueur: " Je trouvais la comparaison initiale stupide. Celle-ci l’est tout autant ".

Au MR, Jean-Paul Wahl insiste sur le nombre de postes vacants, face aux quelque 200000 demandeurs d’emploi." À Bruxelles, note-t-il, les chômeurs de longue durée sont obligés de suivre une formation. C’est un signal à examiner avec attention. Mais il n’y a pas de fatalité wallonne ", conclut-il, confiant.

L’espoir: une responsabilité

C’est aussi de confiance, ou plutôt d’espoir, qu’il est question avec Écolo. Elio Di Rupo a beaucoup insisté sur les messages aux jeunes générations.

Le chef de groupe Écolo Stéphane Hazée note " une forme de désespérancechez un nombre croissant de jeunes. Ils disent ne pas vouloir d’enfants , observe-t-il. Je dis ça sans appréciation morale, ça restera toujours leur liberté. Mais ça dit quelque chose de l’air du temps et de la foi en l’avenir. Nous avons collectivement, ici et bien au-delà de la Wallonie, une responsabilité de cultiver l’espoir à travers nos décisions concrètes. Je pense que ça doit être un leitmotiv permanent. "

Pour tout dire, cette conclusion au "débat" a plané bien au-dessus du niveau des échanges.