Bâtiments vides: 100millions€ économisés grâce au télétravail

"Dans la fonction publique fédérale, on observe que le taux de télétravail partiel, c’est-à-dire pas à temps plein, est passé de 62,3% en 2019, à 84% en 2020, et à 85,7% en 2021. [...] Pour le mois de mars 2022, dans les premiers temps de la reprise du “travail à la normale”, le taux de télétravail était toujours de 74,5%, dont 21,5% de télétravail à temps plein" , nous dit-on au cabinet de la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen).

La crise du Covid a rebattu les cartes: une part croissante du boulot peut désormais s’effectuer à distance.Chez les fonctionnaires, la pratique du télétravail partiel, de deux à trois jours par semaine, tend à se généraliser.

"La tendance s’est amplifiée avec le Covid, c’est pourquoi nous travaillons aujourd’hui sur de nouvelles normes d’occupation , précise Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments .Avant, chaque collaborateur avait un poste de travail attitré.Désormais, on se rend compte que certains postes restent vides."

L’idée est donc de rationaliser les espaces de travail à moyen terme. " Avant, le ratio, pour 100 collaborateurs, était de 100 postes pour 1700 m2. Désormais, l’idée est de tendre, pour 100 collaborateurs, à 68 postes pour 1200 m2." Ceci concerne bien entendu les emplois qui se prêtent au distanciel, dont sont notamment exclus les agents pénitentiaires, les policiers, etc.

Quitter les locations vétustes

L’État est propriétaire de 60% des bâtiments dans lesquels il loge ses bureaux. Les surfaces restantes s’apparentent à de la location. "Il faut savoir que lorsqu’on loue un immeuble de bureaux, on est à environ 150 euros du mètre carré" , poursuit le secrétaire d’État.

Revoir les espaces de travail à la baisse, c’est donc la possibilité de réaliser de sérieuses économies.En dix ans, l’objectif serait de se séparer d’un million de mètres carrés superflus, sur les 7 millions actuellement gérés par le fédéral.

Mais de quel type de bâtiments parle-t-on? "La logique, c’est que je préfère que l’on soit propriétaire de nos bâtiments plutôt que locataire.Fin 2021, j’ai notamment mené une opération qui visait à racheter des bâtiments.Nous avons racheté deux tours dans le centre de Bruxelles qui respectent les dernières normes environnementales.Le but étant, précisément, de quitter un maximum de bâtiments que l’on loue, et qui suivent des standards environnementaux complètement dépassés."

De 50 à 100 millions d’euros

Au-delà de l’aspect financier, l’impact environnemental fait également partie de la réflexion autour du patrimoine immobilier fédéral.

"Cela veut dire que quand on supprime certains espaces – je pense aux immeubles de bureaux construits dans les années 60 par exemple – et qu’on se concentre sur des bâtiments plus modernes, il y a un véritable impact sur les émissions de gaz carbonique. [...] La logique visée, quand c’est possible, est de quitter des bâtiments de mauvaise qualité pour entrer dans des bâtiments de meilleure qualité dont on est propriétaire."

Cette réorganisation des espaces de travail représente-t-elle réellement une aubaine pour les caisses de l’État?

S’ilne s’agit, pour l’heure que d’une estimation, l’opération serait en effet positive et représenterait une économie de 50 à 100 millions d’euros en l’espace de dix ans, pour le fédéral.