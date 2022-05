Les familles d’accueil "réservistes" sont-elles toujours motivéespour prendre la relève? Rien n’est moins sûr… Le formidable élan de générosité s’est un peu émoussé avec le temps et la crise de l’énergie risque d’en décourager plus d’un, tout comme les quelques expériences malheureuses d’accueillants, largement relayées ces derniers temps.

«Pire que le Covid!»

Les communes, elles, peinent à trouver des solutions, faute de logements disponibles. " En tant que bourgmestre, on est très peu soutenu. C’est une catastrophe, pire que pour le Covid! ", peste Frédéric Deville, bourgmestre de la commune de Ciney qui accueille quatre-vingts Ukrainiens.

"On n’a pas de soutien du fédéral: aucune solution pour le logement, pas de mise à disposition de personnel supplémentaire…. De la collecte de dons aux activités parascolaires gratuites pour les enfants, on doit tout gérer".

Certaines familles ont prévenu dès le début qu’elles accueillaient pour une période déterminée. " O n arrive au terme de cette pé riode et on va devoir trouver des solutions plus structurelles pour héberger les gens, ce qui n’est pas évident dans une petite ville comme Ciney", avance Jean-Pol Gaspard conseiller au CPAS cinacien.

Quelles solutions? "On ne sait pas. On improvise au jour le jour, on navigue à vue… Le problème va d’autant plus se poser que l’on approche des vacances d’été. On espère que d’autres particuliers vont se manifester pour prendre la relève. Dans la plupart des cas, l’hébergement des réfugiés se passe bien. On rétrocède automatiquement 20% du montant du revenu d’intégration sociale (NDLR: entre 700 et 1500 €) à l’hébergeur afin de couvrir les frais (chauffage, électricité…). La plupart des tensions qui surviennent sont dues à un problème de communication. "

«Un copier-coller des inondations»

Le problème du logement se pose dans bon nombre de communes wallonnes. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs décider de suspendre l’accueil de réfugiés envoyés par Fedasil.

Les grandes villes ne seraient guère mieux armées pour affronter la pénurie d’hébergements qui se profile.

" Les logements de transit des CPAS sont remplis, il y a environ 40000 personnes en attente d’un logement social et le logement dans le privé est cher, résume Luc Vandormael. La situation en termes d’accès au logement est telle en Wallonie que c’est vraiment un gros, un très gros problème! ".

Pour le président de la Fédération des CPAS, la situation des réfugiés ukrainiens est " un peu un copier-coller de la situation des inondations ".

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, ce sont les citoyens, épaulés par les communes, qui ont apporté la solution en termes de logement en proposant 10000 à 12000 places d’accueil. C’est maintenant au tour des pouvoirs publics de proposer des alternatives.

Ce mardi, au Parlement wallon, le député Benoît Dispa (Les Engagés) qui est aussi le bourgmestre de Gembloux, interpellera Christophe Collignon, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville sur la problématique du manque de logements ainsi que sur le rôle de Fedasil.