Pour éviter de perdre l’abeille noire, deux députés demandent un statut de protection à la Wallonie

Car si c’est une excellente récolteuse et disséminatrice de pollen, elle est par contre surpassée en production de miel par d’autres espèces. Souvent, les apiculteurs lui préfèrent donc la Buckfast ou la Carnica, espèces moins rustiques mais plus productives. " L’abeille noire pure a ainsi quasi disparu de la plus grande partie du territoire belge en raison de la densité d’apiculteurs travaillant avec la Buckfast et donc de l’impossibilité de garantir des fécondations naturelles au sein d’une même race, ce qui conduirait à faire disparaître à tout jamais l’abeille noire, un patrimoine génétique irremplaçable ", écrivent Jean-Philippe Florent et Christophe Clersy dans une proposition de résolution qu’ils soumettront prochainement au parlement wallon. Les deux députés écolos demanderont à l’instance wallonne de se prononcer en faveur d’un statut de protection particulier pour l’abeille noire.

L’abeille noire serait alors le premier insecte inscrit sur la liste de protection de la diversité du patrimoine agricole.

Problème: comme les autres abeilles mellifères, elle est considérée comme une espèce non sauvage et ne peut donc pas être inscrite sur la liste des espèces sauvages menacées.

" C’est pourquoi nous allons proposer de l’inscrire sur la liste des races locales menacées qui existe pour l’agriculture ", dit Christophe Clersy. Si tel était le cas, aux côtés des moutons ardennais roux, des chevaux de trait belge ou encore des bovins Pie-rouge de l’Est, l’abeille noire serait le premier insecte à bénéficier de ce statut de protection propre aux animaux d’élevage.

Un tel statut de protection permettrait à la Wallonie de soutenir la préservation de cette race d’abeille comme elle le fait pour les animaux d’élevage concernés. Soit une prime de 30 à 200 euros par animal chaque année, soutien financier qu’on pourrait imaginer, non par abeille évidemment, mais par ruche par exemple.

Dans un autre domaine, les autorités wallonnes pourraient aussi s’investir dans les projets de reproduction d’essaims, ajoute Christophe Clersy.

En région wallonne, plusieurs communes ont déjà pris des dispositions de protection dont pourrait s’inspirer la Wallonie, estime aussi les deux députés écolos. Depuis 2017, la commune de Houffalize octroie ainsi chaque année une prime de 35 euros pour chaque reine d’abeilles noires introduite dans une colonie sur le territoire de la commune. Comme cela existe également en France (sur l’île d’Oléron notamment), les communes de Momignies et Chimay ont, elles, instauré des zones de protection où seul l’élevage d’abeilles noires est autorisé, afin de réduire les hybridations. Une mesure qui, conjuguée au travail de sensibilisation et de formation de l’ASBL Mellifica, permet à la région de Chimay de compter une abeille noire reconnue comme une des plus pures en Europe de l’Ouest. Là aussi, la Wallonie pourrait inciter d’autres communes à prendre de telles mesures. Sur base volontaire et en concertation avec les apiculteurs, disent les deux députés wallons.