Quand meurt son père, le célèbre Karl Marx, sa fille Eleanor embrasse ses combats: le suffrage universel, l’interdiction du travail des enfants, et les droits de travailleurs.

Ce qu’on en pense

Susanna Nicchiarelli aime les figures oubliées: après avoir remis Nico, l’ex-muse d’Andy Warhol, dans la lumière dans Nico, 1988 , elle s’intéresse cette fois au parcours, aux combats et aux drames personnels d’Eleanor Marx, la plus jeune des filles de Karl Marx, le père de la lutte des classes.

Un génie dont il n’était pas simple de sortir de l’ombre de son vivant, et qui restera ensuite un poids autant qu’une vibrante inspiration pour une jeune femme capable de ses propres opinions, mais prise entre le marteau de son héritage paternel et l’enclume d’une époque dominée, tant et plus, par les hommes.

Un personnage terriblement attachant, mais qui, à l’instar du film, semble progressivement s’éparpiller, à l’image de son histoire d’amour destructrice avec le docteur Aveling, un homme marié avec qui elle vivra plusieurs années – ce qui, pour l’époque, tenait du scandale.

Certains partis pris de mise en scène – la façon dont la B.O., signée par le groupe punk des Downtown Boys vient s’immiscer dans le déroulement de l’histoire, par exemple – sont audacieux, Mais semblent n’être, au final, qu’un artifice un peu tape à l’oeil pour masquer une construction narrative très, ou trop classique.

Biopic dramatique de Susanna Nicchiarelli. Avec Romola Garaï. Durée: 1h47.