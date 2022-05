L'Irlande du Nord, otage post-Brexit dans l'impasse

Enjeu commercial

Au centre de ce jeu politique et commercial, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du nord, négocié entre l’UE et le Royaume Uni, lequel consiste à baliser les règles inhérentes au Brexit (en particulier les droits de douane). Un vrai casse-tête : l’Irlande du Nord est sous domination britannique (hors UE, donc) mais ne dispose pas de frontière physique avec l’Irlande (dans l’UE). Comment, dans ce cas, déterminer quels produits peuvent - ou ne peuvent pas - y être taxés (et comment), qu’ils proviennent du marché unique qu’est l’UE ou du Royaume-Uni, qui ne s’y trouve plus ?

L’Union et le Royaume-Uni ont certes fini par accorder leurs violons début 2020, mais l’accord n’a jamais fait consensus dans les faits, bien que l’Union ait accepté à plusieurs reprises quelques amendements. Las, c’était sans compter sur un véritable séisme politique...

Blocage politique

Le 5 mai dernier, des élections locales portaient au pouvoir les nationalistes du Sinn Féin, qui plaident historiquement pour la réunification de l’Irlande. Or le système politique de ce pays frappé par trente ans de guerre civile sur fond de tensions entre catholiques et protestants, prévoit que l’exécutif nord-irlandais comprenne un vice-premier ministre issu de l’opposition (soit unioniste, soit nationaliste). Dans ce cas-ci, ce sont les unionistes du DUP, qui plaident historiquement pour que l’Irlande du Nord reste dans le giron britannique, qui étaient appelés à partager le pouvoir. Et ceux-ci ont refusé le poste, au motif que le fameux protocole d’accord entre l’UE et le Royaume-Uni entrave sévèrement les relations commerciales entre l’Irlande du Nord et les Britanniques.

Le DUP, qui a plaidé en faveur du Brexit, pousse depuis lors pour que le protocole soit renégocié en profondeur, voire purement et simplement supprimé. Une demande qui met le Royaume-Uni dans un embarras certain, puisque revenir sur l’accord aboutirait à la mise en place d’une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du nord, relançant les vieux démons d‘une guerre civile pas si lointaine - l’accord de paix date de 1998.

Temporisation

Pour Boris Johnson, dont le principal fait d’arme politique fut de faire aboutir le Brexit (ce qui implique de faire respecter ce protocole), tout l’enjeu est visiblement de temporiser. Ce lundi, le Premier ministre britannique était d’ailleurs en Irlande du Nord, conjurant les deux partis que sont le DUP et le Sinn Féin de se "mettre au travail" , sans succès.

Ce mardi, c’était au tour de sa ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, de proposer un plan de sortie de crise: s’il ne s’agit pas de "supprimer" le protocole, a expliqué celle-ci devant le parlement, la ministre a annoncé une loi pour l’amender. Et il ne s’agit pas de détails : la loi concernerait la circulation des marchandises et leur réglementation, la TVA, le contrôle des subventions ou encore la gouvernance. Réponse immédiate de la Commission européenne ce lundi par voie de communiqué : "Si le Royaume-Uni décidait d’aller de l’avant avec un projet de loi supprimant les éléments constitutifs du protocole comme annoncé aujourd’hui par le gouvernement britannique, l’UE devra répondre par toutes les mesures à sa disposition." En clair, cela signifierait que l’UE prendrait des mesures de rétorsions commerciales sévères. Pas de quoi arranger les affaires des promoteurs du Brexit, qui avaient présenté celui-ci comme une opportunité économique majeure...