Après avoir décidé de mettre un terme à leur mariage, Will emmène Lisa, sa future ex-femme, chez ses parents. Mais lors d’un arrêt à une station-service, elle disparaît sans laisser de traces.

Will se lance alors, avec l’aide de la police et des parents de Lisa, dans une course contre la montre pour la retrouver.

Ce qu’on en pense

Dans sa filmographie, l’acteur britannique Gerard Butler a désormais l’habitude de sauver les gens (rappelez-vous de La chute de la Maison Blanche et ses deux suites ainsi que le film catastrophe Greenland ).

C’est donc sans surprise qu’on le retrouve, une fois de plus, dans le rôle d’un grand sauveur. Mais si l’on avoue que ça lui sied plutôt bien, un scénario des plus convenus et une mise en scène digne des pires téléfilms ne lui rendent pas vraiment justice.

Et ni les tentatives d’installer un quelconque suspense, ni les acrobaties de l’ami Gerard ne parviennent à rendre cette enquête un tantinet passionnante. Totalement dispensable, donc.

La scène qui tache

Lors de sa recherche, Will tombe nez à nez avec criminels et l’endroit finit par exploser. Mais les effets spéciaux sont tellement ratés qu’on se croirait dans un mauvais jeu vidéo des années 90. Loin de nous l’idée de nous montrer trop exigeant, mais ici, on frôle le ridicule.

Thriller de Brian Goodman. Avec Gerard Butler et Jaimie Alexander. Durée: 1h35.