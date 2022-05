Honda élargit son offre d’un troisième SUV compact

Situé entre le HR-V et le CR-V, le nouveau ZR-V se positionnera au cœur du segment C-SUV, l’un des plus disputés du marché. Il devra notamment faire face à des concurrents tels que le Nissan Qashqai, le Peugeot 3008, le Toyota C-HR ou encore le prochain Renault Austral. Sans négliger les aspects pratiques, il sera donc plus orienté vers le dynamisme, laissant la vocation purement familiale à son grand frère CR-V. En Europe, il sera exclusivement vendu en motorisation hybride e: HEV à l’instar du dernier HR-V. Un moteur qui sera probablement identique à celui de la nouvelle Civic, avec une puissance de 184 chevaux à la clé.