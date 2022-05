Bon nombre de personnes qui hébergent des réfugiés depuis plusieurs semaines s’essoufflent . Les communes qui sont bien en peine de trouver des alternatives à la solidarité citoyenne dénoncent l’inaction du fédéral.

2. Après l’attaque informatique subie par Vivalia: «Ces cyberattaques ne vont que s’amplifier»

Expert en cybersécurité, Axel Legay estime que les cyberattaques visant les hôpitaux et les structures publiques vont augmenter .

3. La police de Comines-Warneton lance un album «Poconini»

On connaissait les albums Panini; voici désormais l’album Poconini, lancé par la police locale pour les enfants de 5 à 13 ans .

4. EDITO | Le message et la messagère

Élisabeth Borne, nommée Première ministre française, était un choix logique pour Emmanuel Macron. Mais ce choix est-il vraiment judicieux ?

5. Rochefort: à quand le contournement?

Après cinq bonnes années d’un plan intercommunal de mobilité, qu’en reste-t-il? Pas assez, selon la majorité qui veut soumettre au conseil une motion à adresser au ministre .

6. Le Royal Aéro Para Club de Spa dans les nuages depuis 75 ans

Depuis 1947, le Royal Aéro Para Club de Spa s’envoie en l’air au départ de l’aérodrome de Spa-Sauvenière . À l’occasion de son 75eanniversaire, l’ASBL a eu envie de marquer le coup en organisant un week-end portes ouvertes, le 28 et 29 mai. L’occasion de faire connaître ses actions et son histoire.

7. Denis Van Weynbergh, skipper d’Ottignies-Louvain-la-Neuve: «Je suis un peu comme l’Union saint-gilloise en Ligue des champions»

Le skipper ottintois Denis Van Weynbergh revient sur sa première course en solitaire de 2022, la Guyader Bermudes 1000 Race.

8. La sécheresse retarde la fin des plantations au vignoble de Saint-Symphorien

2500 plants sur les 16 000 doivent encore être mis en terre au vignoble de Saint-Symphorien . “Avec la météo de ces derniers jours, ce n’était pas évident, la chaleur se réverbérait sur la terre nue.” La sécheresse qui sévit depuis le début du printemps a compliqué le processus. “On a dû mouiller les plants pour pouvoir les mettre en terre, les arroser de 3 à 4 litres d’eau puis les recouvrir de copeaux de bois pour conserver la fraîcheur.” Ces opérations ont retardé le travail. “On a superbien bouté, mais il reste 2500 vignes que nous n’avons pas encore su planter dans une zone assez pénible.”

9. Charleroi: du mouvement dans le staff d’Edward Still

Les changements, c’est (encore) maintenant, au Sporting de Charleroi. Presque un an après la nomination d’Edward Still comme entraîneur principal – et la mise en place d’un encadrement plus étoffé autour de l’équipe -, le staff carolo va subir de nouvelles modifications dans les prochaines semaines .

10. Jef Brouwers, psychologue du sport: «L’Union a géré l’échec au mieux»

En une semaine, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise ont dû se montrer très fort mentalement. Ils ont dû digérer leurs deux défaites en quatre jours face au FC Bruges, sacré champion de Belgique, dimanche. Et ils ont aussi dû trouver les ressources pour se remobiliser et valider leur deuxième place.

Ce qu’ils ont réussi à faire en s’imposant dimanche au Lotto Park face à Anderlecht (0-2). Jef Brouwers, psychologue du sport, fait le point sur la gestion de l’aspect mental des Unionistes .