Renault a vendu la marque Lada et l’ensemble de ses activités russes

La filiale russe de Renault, et son usine située dans la capitale, est donc cédée à la ville de Moscou.L’usine Avtoframos construisait jusqu’en février les Arkana (Renault) et Duster (Dacia) à destination du marché local. Les 67,69% d’Avtovaz, maison-mère de Lada, détenus par Renault, vont à l’Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs (NAMI).