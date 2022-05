L’opposition wallonne fait le bilan: un message au «paresseux», signé Les Engagés

Des promesses non tenues, des réalisations bien trop lentes… L’image du paresseux, " animal sympathique qui avance dans la bonne direction, mais si lentement" donne le ton. La tortue, plus locale, aurait certes mieux convenu en termes de comparaison. Mais le président des Engagés Maxime Prévot, par ailleurs bourgmestre de Namur, a déjà la tortue de Jan Fabre sur le feu. Le paresseux est moins polémique, ces derniers temps, sourit-il.

Les 10 députés wallons ex-cdH ont rédigé un bulletin pour chacun des ministres. Y figure systématiquement un bon point, des critiques et de propositions, le tout compilé dans un document assez dense. Nous en reprenons certains points.

1.Relance

On commence avec le plan de relance wallon: " Le dialogue social a enfin repris avec les partenaires sociaux sur le plan de relance ", salue le chef de groupe François Desquesnes.D’où un plan resserré sur 42 mesures prioritaires dotées de 2,5 milliards. C’est le bon point au bulletin d’Elio Di Rupo.Mais on ne sait pas ce qu’il va advenir des autres mesures qui figuraient au plan de relance initial, lui-même établi sur une manne de plus de 7milliards.

2.Inondations

La gestion des inondations reste aussi un volet majeur qui s’est invité brutalement dans la législature." Seulement 361dossiers ont été traités auprès des calamités, sur 7400 ", pointe François Desquesnes. " Et certaines Communes sont encore dans une forme d’urgence , ajoute la députée Marie-Martine Schyns. Il faut un soutien adapté aux situations locales. "

3.Commerces

À l’exception d’une communication récente à la presse, l’opposition ne constate aucune concrétisation du plan "Horizon Proximité" (Willy Borsus, MR, Économie). Cet engagement inscrit dans la déclaration de politique régionale doit soutenir l’économie locale dans les "centralités". " Les commerces de proximité sont de moins en moins nombreux , fait remarquer Marie-Martine Schyns. Combien de centres de petites villes sont-ils désormais vides de commerces? "

4.Fiscalité auto

" Nous sommes en 2022 et il n’y a toujours pas de texte sur la réforme de la fiscalité auto , s’enflamme l’ancien ministre du Budget André Antoine. On en est toujours aux taxes écomalus de mon temps. Or, la situation a complètement changé depuis lors ", dit-il.Le texte du ministre Écolo Philippe Henry, qui doit soutenir une mobilité plus propre, a déjà été reporté quatre fois. Selon l’opposition, il se heurterait à un front MR, déjà très remonté contre la petite réformepour une fiscalité plus juste du MR Jean-Luc Crucke en décembre. " Ce ne sera jamais prêt pour le 1er janvier 2024! " prévient André Antoine.

5.Bornes

Les Engagés proposent par décret que le déploiement du réseau de bornes électriques passe par un "droit à la prise": " Il s’agit de permettre l’implantation de bornes de recharge à une distance raisonnable pour chacun, notamment sur les poteaux d’éclairage public quand c’est possible. Le déploiement est trop lent.D’ici 8 ans, une voiture sur 8 sera électrique. "

6.Halles fermières

Une autre proposition des Engagés part d’un constat: le développement des hall relais agricoles destinés à relocaliser une partie de la production et de la transformation n’ont fait l’objet d’aucun appel à projets." On inaugure des projets qui datent de la précédente législature ", observe René Collin.Le groupe d’opposition va donc soutenir la création ou la location d’infrastructures destinées à accueillir des marchés de produits locaux et artisanaux, pour favoriser les circuits courts.

7.Assurance Autonomie

L’ancien cdH n’a pas renoncé à sa proposition phare de la précédente législature: mettre en place une assurance autonomie. Soit une couverture sociale permettant de couvrir des soins et un accompagnement à domicile en cas de perte d’autonomie." Le MRétait d’accord, à l’époque. Le PS était dans la réflexion. On y reviendra dans les prochaines semaines ", annonce Mathilde Vandorpe.