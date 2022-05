Nous sommes un soir d’août 1976. En cet été de canicule, la famille Amadieu, de retour d’un séjour dans les Monts d’Arrée, circule paisiblement sur la route départementale vers Saint-Herbots, à bord ou à côté des roulottes louées pour l’occasion. Mais alors qu’il souhaite en descendre, Gilles, 11 ans, est percuté de plein fouet par une voiture. Il décédera des suites de ses blessures, dans la nuit.

Un double déclencheur

Ce petit frère, celui qui donne son titre au livre dont il est question ici, c’était celui de Jean-Louis Tripp. En 1976, ce dernier avait 18 ans. Il en a aujourd’hui plus de 60. Et choisit de raconter cet épisode de sa vie, et de la vie familiale, par le détail, sans l’avoir prémédité: " C’est un double événement qui a déclenché le projet . Une amie qui a perdu son frère brutalement. Puis un fait divers survenu en 2019 quand un chauffard avait, également en Bretagne, fauché mortellement deux enfants, dans des circonstances proches de celles de l’accident de Gilles. Avant ça, je n’y avais pas pensé.Mais allez savoir, avec les méandres de l’esprit humain: peut-être que cette histoire était tapie au fond de moi, en train d’attendre que je m’en occupe… "

Les gens qui me connaissent et qui ont lu le livre sont en état de choc… ce qui est un peu paradoxal, parce que moi, je vais très bien

Devenu auteur à succès ( Magasin Général, Extases , etc.), Jean-Louis Tripp a donc replongé dans ces jours tragiques, avec une émotion évidente. Mais aussi un peu de recul: " Les gens qui me connaissent savaient. Mais pas forcément les détails de l’affaire. Eux sont en état de choc, et c’est un peu paradoxal, car moi, je vais très bien: 45 ans sont passés, même s’ila fallu, dans un premier temps, ouvrir la ‘‘boîte de Pandore’’: en parler à ma mère, aller chercher la valise qui contenait les souvenirs de mon frère, y lire les rapports – de police, du tribunal. Mais je suis aussi un auteur, et j’avais une histoire à raconter.Ce qui demande une distance narrative: pleurer toute la journée sur sa table à dessin n’avance pas à grand-chose… "

Difficile, pourtant, de finir la lecture de ce Petit frère au sec. Et si les yeux se mouillent, c’est autant par empathie que parce que les sentiments ici exprimés sont universels. À tout le moins pour ceux qui ont, eux aussi, perdu un proche "jugé" trop jeune pour mourir. La panique, l’annonce du décès, le rapatriement du corps, les funérailles, son cortège de condoléances, le poids de la culpabilité: tout, ici, fait sens, et vient douloureusement étreindre le cœur du lecteur.

Ce livre donne à ma mère une reconnaissance pour cet enfant qui n’est jamais devenu adulte

Effraie aussi, quand il s’agit des suites judiciaires de l’affaire, et de plaidoiries parfois à la limite de l’ignominie. " Un enfant de 11 ans ne rapporte rien… À tout prendre, ce serait plutôt une bouche de moins à nourrir ", dira ainsi l’avocat du chauffard, lors du procès, intervenu moins d’un an plus tard. " J’espère qu’un avocat n’oserait plus dire ce genre de choses aujourd’hui, soupire Jean-Louis Tripp. Mais, et je le dis dans le livre: je ne suis pas, ici, dans la rancœur ou la vengeance. "

Deux années avec Gilles

Plutôt dans le souvenir. Quitte à rouvrir les blessures du passé: " Je ne sais pas si ma mère lira le livre, je dois seulement lui apporter. Mais je sais qu’elle est contente que je l’aie fait parce qu’avec lui, la mémoire de mon frère est désormais couchée sur papier: ça lui donne une reconnaissance pour cet enfant qui n’est jamais devenu adulte. "

Quant à lui… " Moi, j’ai passé les deux années qu’il m’a fallu pour faire ce livre en compagnie de Gilles. Et c’était plutôt apaisant, finalement. Curieusement, c’est comme si ça m’avait rapproché de mon frère après des années de vide. Comme si j’avais, en le dessinant, rempli tout ce vide ", conclut-il.

«Le petit frère», Tripp, Casterman, 344 p., 28 €.