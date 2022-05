L’exercice, initié en 2015 par Paul Magnette, consiste à établir un diagnostic des forces et des faiblesses de la Région, chiffres à l’appui.

En attendant, l’opposition fourbit ses armes. Au PTB, le chef de groupe Germain Mugemangango considère qu’il y a une constante dans le chef du gouvernement wallon: l’abandon. " On laisse tomber les citoyens. "

1. Sinistrés

C’est une antienne entonnée systématiquement par le PTB quand on aborde le dossier des inondations: les fonds publics financent les assurances privées. " On en est à 2 milliards.Or, 10 mois après les inondations, certains sinistrés n’ont toujours pas rencontré d’experts. Et d’autres finissent par accepter des indemnités 6 à 7fois moins élevées que ce qui était dans le devis ."

Quant aux assurances publiques, à savoir le fonds des calamités, " sur 7400 dossiers, seulement 360ont été traités.À ce rythme… "

2. Logement public

De manière générale, soutient le député wallon, " le gouvernement abandonne toute personne qui cherche un logement public ". Germain Mugemangango rappelle que la déclaration de politique régionale prévoyait un accroissement net de 12000 logements publics: 3000 nouveaux logements, 6000 pris en gestion par les agences immobilières sociales (AIS) et 3000 logements publics vides rénovés. " En 2020, le gouvernement wallon a présidé à la construction de 332nouveaux logements ", pointe le PTB. " À ce rythme… (bis)"

3. Facture énergie

"Le fédéral a pris des mesures pour soulager les consommateurs aux prises avec leur facture d’énergie. Mais elles sont insuffisantes. " La Région a aussi ses propres leviers, comme le statut de client protégé conjoncturel qui permet d’accéder au tarif social. Verdict du PTB: " C’est un échec: 3000 demandes sur les 40000 demandes espérées, pour un budget de 12 millions. Et l’automatisme de l’octroi du statut a été refusé ", résume-t-il.

Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le gouvernement refuse de "nettoyer" la facture d’énergie des charges qui ne se rapportent pas directement au transport et à la distribution. " Par contre, le gouvernement introduit le tarif dynamique, avec des prix qui peuvent changer tous les quarts d’heure , soupire Germain Mugemangango. Ceux qui vont y gagner, ce sont les ménages qui sont très attentifs à leur facture ", prédit-il. Le système est facultatif." Oui, mais les fournisseurs en font déjà la promotion… "

4. Primes

La précarité énergétique concerne un quart des ménages.Des primes à la rénovation et à l’isolation sont là pour aider les propriétaires." Mais en 30 mois, seulement 0,19%des logements ont bénéficié de ces primes.Le temps moyen pour obtenir une prime, une fois que le dossier a reçu un feu vert, c’est 9 mois.Inefficace… " Pour simplifier le processus, le PTB propose qu’un département du SPWs’occupe de la rénovation " de A à Z".

5. Maisons de repos

Toujours pas de rapport sur les contrôles qui ont été effectués en Wallonie dans la foulée de l’affaire Orpea, s’inquiète le député. " Et le gouvernement ne veut pas réformer la procédure de dépôt de plainte, ni accorder aux travailleurs du secteur le statut de lanceur d’alerte ", regrette-t-il.

6. Gouvernance

" Ce qui n’a pas été abandonné, par contre , ironise le député PTB, ce sont les pratiques douteuses ".Il évoque le dossier Cristal Park à Seraing. " C’est le même schéma, la même logique, que Publifin: on loge des subventions et des investissements publics dans des organisations de droit privé. " Si l’information judiciaire empêche la Région de se prononcer et si une intervention de la tutelle wallonne est prématurée, " rien n’empêcherait une prise de position politique, pour montrer qu’on retenu la leçon et que le dossier ne sera pas étouffé ".