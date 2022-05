Céder l’administration des biens à un tiers extérieur: «Il faut vraiment être vigilant»

Mais sa requête pour mettre fin au mandat de l’administrateur vient d’être rejetée. Elle témoigne.

Naufrage

Après le décès de sa maman il y a quelques mois, Pauline constate rapidement une dégradation de l’état de son papa. Il ne se lave pas, n’ouvre pas aux aides familiales (il refuse toute aide extérieure, sauf pour les repas livrés par le CPAS), se déplace difficilement, boit pas mal et continue à conduire son véhicule sous influence de l’alcool. "Je m’inquiète pour son hygiène et pour sa sécurité. "

En décembre, Pauline introduit une requête auprès du juge de paix pour assurer la protection judiciaire de son père. Le médecin traitant qui suit Jacques depuis 30ans rédige un certificat médical circonstancié. Il parle de démence, d’amnésie, de difficultés importantes à la marche, d’anosognosie (la personne nie son état)…

Le médecin conclut que Jacques n’est plus en état de gérer ses biens.

«Le placer, d’urgence»

En février, le juge de paix et sa greffière se déplacent chez Jacques, en présence de Pauline.La maison est à la dérive.Il y a des mégots partout. La literie est dans un état de malpropreté indescriptible.Jacques marche avec beaucoup de difficultés.

Le constat est suffisamment alarmant pour que le juge se fasse rapidement une idée: " Il va falloir le placer ".Prise de court, Pauline encaisse le coup." Ce n’est pas ce que je demandais , dit-elle. Mais, au fond, c’est une sage décision ."

Il me dit que, après le placement, il me suffira d’introduire une nouvelle requête pour la récupérer

Le juge confirme que la "tutelle" revient bien à Pauline. " Il me demande si je me sens capable de me charger de son placement en maison de repos.Parce que c’est une tâche pénible. Il annonce qu’il va demander une procédure d’urgence, pour un placement dans le mois ou dans les trois mois maximum. Sur ses conseils, j’accepte de céder l’administration à une tierce personne pour cette mission. Il me dit que, après le placement, il me suffira d’introduire une nouvelle requête pour la récupérer. "

«Il va bien»

L’ordonnance du juge suit dans les 10 jours.Un avocat est donc désigné par le juge de paix comme administrateur. " Je fais confiance. Mais un mois plus tard, l’administrateur de biens et de la personne me dit qu’il a vu mon père et qu’il ne voit pas pourquoi il faudrait le placer. Il lui a fait passer les tests de la grille KATZ (NDLR: qui mesure la dépendance d’une personne, pour aider à choisir une maison de repos). Pour lui, il va bien et il est serein. "

Ce n’est pas l’avis de Pauline." Il m’appelle jusqu’à 9fois par jour, me laisse des messages de désarroi. " Le juge veut donc revoir Jacques.Deuxième visite en avril: le changement d’attitude est radical.

Revirement

Le placement d’urgence n’est plus à l’ordre du jour, selon le juge.Il soutiendra d’ailleurs devant Pauline n’avoir jamais évoqué l’urgence." Alors qu’il me l’avait dit trois fois en février! Il affirme que c’est faux. "

La fille de Jacques ne comprend plus trop ce qui se passe." En gros, la situation qui avait horrifié le juge de paix en février n’a pas changé, même si la maison est plus propre. Mais l’avocat, qui était quand même mandaté pour le placement dont on m’avait dit qu’il était urgent, met tout en œuvre pour maintenir papa à domicile, quitte à nier le certificat médical ", répète Pauline, effarée.

Je suis choquée par la tournure des événements</h3><h3 class="exergue">.</h3><h3 class="exergue">J’ai dû prendre un avocat qui m’a conseillé de faire appel.

Les toilettes, figées dans leur crasse, n’ont plus été nettoyées depuis 6 mois?" L’avocat propose d’acheter une nouvelle cuvette. " Son père laisse la porte d’entrée ouverte pendant des heures? " L’avocat propose d’installer un système de ferme-porte automatique.Mon papa continue à conduire sous l’influence de l’alcool, malgré les risques?“On va lui faire passer un examen de conduite…”Il multiplie les frais, les déplacements, les courriers.Ce n’était pas sa mission à la base: il était engagé pour effectuer un placement en urgence.Puisque finalement il n’y en a pas, qu’on me rende la protection judiciaire qui me revenait. "

Sa requête vient d’être refusée par le juge." En juin, la justice de paix va nous convoquer à nouveau, mon père, l’administrateur et moi, pour refaire le point. Je suis choquée par la tournure des événements, souffle-t-elle. J’ai dû prendre un avocat qui m’a conseillé de faire appel.C’est ce que je vais faire certainement. "

Quelle que soit l’issue, Pauline fait passer le message: " Peu de gens sont familiarisés avec ces matières.Or, il faut vraiment être vigilant ".

(*) Prénoms d’emprunt.

Le régime de protection est entré en vigueur le 1er septembre 2014 et remplace les anciens régimes de protection des personnes incapables majeurs (comme la minorité prolongée, l’administration provisoire…).

Le régime de protection est limité aux personnes majeures, soit pour les personnes qui ne sont pas en mesure, en tout ou en partie, de défendre, temporairement ou définitivement, leurs droits personnels ou de gérer leurs biens en raison de leur état de santé (coma, démence, déficience intellectuelle, patient psychiatrique); soit pour les personnes prodigues, qui gaspillent leurs revenus à des dépenses inutiles.

Il existe plusieurs façons pour soutenir protéger une personne devenue moins autonome à même de gérer seule ses biens et sa personne.

1. La protection extrajudiciaire

La personne protégée peut décider elle-même, autant que possible, de la manière dont ses biens doivent être gérés et dont ses droits personnels doivent être exercés à partir du moment où elle n’est plus en mesure de le faire seule.

Pour ce faire, la personne protégée donne une procuration (mandat) à une ou plusieurs personnes en qui elle a confiance pour qu’elles posent certains actes ou l’ensemble de ces actes à sa place. Elle doit donner ce mandat quand elle est encore capable de le faire elle-même.

Depuis le 1er mars 2019, la protection extrajudiciaire s’applique tant à la gestion des droits personnels qu’à celle des biens.

2. La protection judiciaire

Contrairement à la protection extrajudiciaire, l’intervention du juge est nécessaire pour placer une personne sous administration. Le juge de paix désigne un ou plusieurs administrateurs qui assisteront ou représenteront la personne protégée. Il privilégie la désignation d’un membre de l’entourage de la personne protégée.

Le juge élabore une protection sur mesure: il indique les actes que la personne protégée est incapable d’encore poser. Pour ce faire, il tient compte de ce que la personne protégée peut encore faire elle-même. La personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes non repris dans la décision du juge.

Le juge de paix peut donc décider si la protection est uniquement nécessaire pour la personne ou pour les biens.