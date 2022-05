Premier League: Tottenham dépasse Arsenal

Ils reviennent aussi à 2 longueurs de Chelsea, 3e, mais les Blues, battus samedi en finale de la Coupe d’Angleterre aux tirs au but, par Liverpool, ont encore deux matches à domicile à jouer contre Leicester et Watford.

Autant dire que gagner à Newcastle, lundi (20h45) sera absolument impératif pour Arsenal avant la dernière journée, dans une semaine, où ils recevront Everton alors que Tottenham ira à Norwich, dernier et déjà relégué.

Avec cette défaite, Burnley reste 17e et premier non-relégable, avec 34 points, ne devançant Leeds, 18e et qui reçoit Brighton plus tard, qu’à la différence de buts.

Les Claret and Blue peuvent être déçu de ne pas repartir avec quelque chose de Londres, le but ayant été provoqué par une main dans la surface que seule la VAR semblait avoir vue à vitesse réelle.

L’incident, dans le temps additionnel de la première période, a permis à Harry Kane de mettre les siens devant après 45 minute à faire l’assaut du but adverse mais sans grande réussite.

Burnley se souviendra aussi peut-être longtemps de cette frappe de 20 mètres d’Ashley Barnes qui est venue se fracasser sur le poteau droit de Hugo Lloris qui était battu (62e).

Mais Tottenham aurait aussi pu l’emporter plus largement sans deux arrêts absolument incroyables de Nick Pope devant Son Heung-min (66e, 81e) dont une manchette sur une frappe en pivot à 7 mètres.