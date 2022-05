C’est arrivé près de chez vous, il y a 30 ans

Voici 30 ans survenait à Cannes le lancement de la fusée "C’est arrivé près de chez vous", brûlot namurois de fauchés qui révéla Poelvoorde à la planète cinéma. À ceux et celles qui étaient nés, et en âge de se le rappeler, le film ravive toute une série de souvenirs. On se souvient de l’endroit où l’on a vu ce film pour la première fois et quelques répliques cultes de Ben ("Gamin", "Pigeon, oiseau à la grise robe…"," Ça sent la trouille Rémy", "tu ne te permets juste rien du tout et tu vas d’abord soigner cette vilaine peau") sont inscrites dans nos gènes.

Ce film a marqué, à tout jamais, l’histoire du cinéma belge qui, avant lui, n’était que très peu considéré par rapport au cinéma français.

Mais avec le recul, on se dit que ce film n’a pas forcément rendu service au cinéma belge francophone. Car l’idée reste bien ancrée ici que moins les créateurs ont d’argent, plus ils seront géniaux!

C’est sans doute pour cela qu’on distribue toujours au compte-gouttes quasi les mêmes subsides qu’en… 1992 et qu’on développe même des concepts "low cost", s’imaginant qu’avec du personnel et des acteurs sous-payés, le ciné belge va prospérer!

Dans l’actu

SANTÉ | Pénurie de médicaments en mode post-Covid

Chaque jour, le pharmacien consacre entre une demi-heure et une heure de son temps à essayer de trouver une alternative aux médicaments indisponibles. ©peopleimages.com – stock.adobe.c

Des médicaments temporairement indisponibles, il y en aurait de plus en plus selon bon nombre de pharmaciens. Presque tous les types de produits sont concernés.

CULTURE | «Céline se vend encore très bien»

" Guerre " est le premier des romans inédits de l’écrivain Céline dévoilés l’an dernier . Situé sur le front en 1914, il possède un fond autobiographique.

SANTÉ| Une prothèse du coude sur mesure imprimée en 3D

Près de 6 ans de galère médicale pour un Verviétois qui vient de bénéficier d’une greffe de prothèse de coude unique en son genre. " Une première mondiale pour le coude ", confirme le chirurgien qui a effectué la greffe .

En pratique

MAISON | Les plus de 55 ans moins enclins à investir dans l’énergie

Investir dans l’énergie renouvelable? Ce sera peut-être moins rentable pour les moins jeunes ©slavun – stock.adobe.com

Investir pour consommer moins d’énergie n’est pas une priorité pour les plus de 55 ans, indique le dernier baromètre d’ING. " Plusieurs éléments entrent en jeu ", avance Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

JARDIN | Comment lutter contre les limaces et les escargots

Baptiste Loumois de Woluwe-Saint-Pierre possède un petit potager mais ne sait plus comment faire pour ne plus voir ses laitues et autres jeunes plantules dévorées par les limaces.

Les limaces, et dans une moindre mesure les escargots, peuvent devenir une véritable plaie au jardin. Des solutions naturelles existent et peuvent être facilement mises en place au jardin .

BIEN-ÊTRE | «Je dois tout le temps faire pipi, c’est grave docteur?»

Nous faisons tous pipi régulièrement, c’est naturel. Certains se rendent toutefois davantage que d’autres au petit coin. Est-ce normal? Notre journaliste vous dit tout

NATURE | L’effondrement des populations d’insectes à nouveau confirmé

Les études scientifiques se suivent, ne se ressemblent pas toujours dans leurs méthodes mais arrivent toutes à la même conclusion: les populations d’insectes s’effondrent partout sur notre planète .

Coups de cœur

RESTO | «Dinner in the sky» redécolle à Bruxelles

Le fameux Dinner in the Sky revient à Bruxelles. La plate-forme accueillant des chefs belges stars surplombera la capitale du 10 au 19 juin prochain . Il y aura 32 places par "vol" à côté de la Basilique de Koekelberg.

Un repas en plein ciel concocté par un top-chef! ©BELGAIMAGE

ANCÊTRES | Francis ressuscite les vieilles mécaniques

Comme ses amis du club des Vîs Tracteurs, Francis Mahaux restaure les ancêtres et leur permet à nouveau de rouler les mécaniques.Des sauvetages presque miraculeux.

Un reportage à découvrir ici

VOYAGES | À la découverte de la Dalmatie croate… et des lieux de tournage de game of Thrones

Vous aimez les voyages qui allient mer, îles, nature, vieilles pierres et culture? On vous emmène en road trip à la découverte du sud de la Croatie .

DÉCOUVERTE | Des rhododendrons wallons aux Floralies gantoises

Fleurolex Vitroplant, seule pépinière en Wallonie à cultiver in vitro des plants de rhododendrons , a eu une place de choix aux Floralies de Gand.