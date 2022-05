Moto2 - Abandon pour Barry Baltus au Mans, Augusto Fernandez vainqueur

Parti en 22e position, le Warétois Barry Baltus a vécu une véritable désillusion. Avec un excellent rythme et profitant d’une course à élimination avec des nombreuses chutes, Baltus est progressivement remonté jusqu’au 9e rang. Et alors que son rythme augmentait encore, il a chuté à six tours de la fin, ratant ainsi une quatrième arrivée d’affilée dans les points mais aussi son meilleur résultat de la saison.

Augusto Fernandez a largement remporté son premier Grand Prix de la saison, profitant notamment de la chute de son équipier et compatriote Pedro Acosta, alors qu’il était en tête. L’Espagnol Aron Canet (Kalex Flexbox HP40) et le Thaïlandais Somkiat Chantra (Kalex Honda Team Asia) complètent le podium.