Engagé en Europe playoffs, le FC Malines terminera la saison avec son entraîneur qui œuvrera pour la dernière fois le 21 mai contre Genk. "Après beaucoup de discussion entre le club et l’entraîneur, les deux parties ont décidé de prendre des chemins différents", lit-on dans le communiqué.

"Nous prenons congé d’un entraîneur qui en quatre ans a assuré la promotion en D1A, remporté la Coupe de Belgique et finit trois fois dans le subtop du classement", a résumé Frank Lagast, le CEO de Malines.

Wouter Vrancken, 43 ans, avait un contrat à durée indéterminée au KV, mais le club s’est engagé à le libérer pour un autre club.

"Je suis reconnaissant envers le club, mon staff, mes joueurs et mes supporters pour ces quatre années incroyables", a commenté de son côté Wouter Vrancken. "Quand je regarde ce que nous avons réalisé ensemble, je suis vraiment fier. Cela me semblera étranger de ne pas recommencer une saison avec Malines où je me suis fait des amis pour la vie. Le KVM m’a donné la chance de progresser en tant qu’entraîneur et de me montrer en 1A. Ce furent de grandes années. Où vais-je aller? Je n’ai pas encore décidé."

"Succéder à Vrancken ne sera pas une tâche facile étant donné ses états de services et ses performances", a poursuivi Lagast. "Lorsque nous élaborons le profil idéal, Wouter sera toujours en tête de notre liste des priorités. Dès à présent, nous nous concentrons sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur avec une approche positive et ambitieuse. Nous sommes à nouveau à la recherche d’un profil enthousiaste et audacieux, qui incarne les valeurs d’un club familial comme le FC Malines. Le nouvel entraîneur continuera à s’appuyer sur les bases solides posées par Wouter. On connaît son successeur dans un avenir proche", a assuré Lagast.