En novembre 2020, un incendie survient dans la région de Philippeville, sur un site utilisé par un entrepreneur de la région pour déposer de la sciure.

À la grande surprise des services de secours, des déchets dangereux sont découverts sous la sciure: du plastique, de la frigolite, des Eternit, du bois imprégné, de l’isolant, etc. Au total, près de 729 mètres cubes étaient entreposés à cet endroit et, suite à l’incendie, l’air est rapidement devenu irrespirable pour le voisinage.

L’entrepreneur et sa société sont poursuivis pour plusieurs infractions: avoir mélangé des déchets dangereux à d’autres, ne pas avoir géré ces déchets problématiques via une filière appropriée, avoir dissimulé la nature de ces déchets

2. Il chassait avec une torche «pour mieux voir» ou pour braconner, Jacques devra-t-il corriger le tir?

Le 30juillet 2020, Jacques a un fusil dans les mains quand il est interpellé par un agent dans un bois de la commune de Walcourt.Le septuagénaire n’est pas un dangereux criminel.Non, il chasse depuis des décennies.

Le souci, c’est de constater que son arme, un Sauer 202, est équipe d’une lunette mais aussi d’une torche électrique .Et cela, c’est formellement interdit par la législation sur la chasse.

4. Les voleurs piégés par leur victime

C’est grâce à la victime d’un vol commis à son domicile, le 23 octobre 2019, que les deux prévenus se sont retrouvés devant la justice. Trois jours après le vol, cette même victime a découvert avec surprise que ses outils volés étaient mis en vente sur les réseaux sociaux. Cette dernière a donc mis en place un piège .

5. Tout un quartier se ligue contre son voisin

Il n’aurait cessé de les harceler depuis des années. Mais devant le tribunal correctionnel d’Arlon, le prévenu et son avocat s’estiment victimes! Ils réclament l’acquittement.

Ce n’est pas si banal que 9 personnes préjudiciées appartenant à 6 familles se constituent parties civiles devant un tribunal correctionnel et demandent des réparations importantes au civil pour tous les désagréments qu’ils disent subir au quotidien depuis 2017 et jusqu’il y a quelques semaines en 2022.

7. 87000€ d’héritage capté par la voisine: un don ou un abus?

D’un côté, une voisine attentionnée et prévenante, sans doute pas désintéressée. De l’autre, deux filles qui n’ont plus vu leur père depuis plus de 20 ans, ce dernier n’a jamais caché qu’à sa mort, il ne voulait rien leur laisser. En jeu: une somme avoisinant les 90000€, arrivée en l’espace de 9 mois à peine dans l’escarcelle de la voisine. Et que réclament les filles suite au décès de leur père.

La voisine est poursuivie devant le tribunal pour abus de faiblesse et fraude informatique .

8. Gilet fluo et traces de sang, il est devenu le pire des voleurs à cause de ses médicaments

Il a d’abord tenté de voler des voitures… mais ne sait pas conduire. Puis il a volé des choses dans l’habitacle de véhicules, le tout en portant un gilet fluo. Repéré par un habitant, il a été interpellé par la police. Cerise sur le gâteau : des traces de sang recueillies sur place ont permis de l’identifier .

Mais encore

Le frituriste conteste avoir fait travailler une personne en séjour illégal

Dernièrement, le gérant de trois friteries appréciées dans le Namurois a fait l’objet d’une condamnation pour une série de préventions, dont l’absence de règlement de travail, l’absence de registre du personnel ou encore l’absence de déclaration dimona… Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Namur, l’avocat du frituriste a fait opposition au jugement .