S’il est interdit de disperser librement les cendres d’un défunt dans la mer du Nord, il est par contre autorisé d’y plonger une urne biodégradable qui, au contact de l’eau salée, coule doucement et se dissout naturellement au fond de la mer. Cette pratique est donc autorisée, mais pour autant qu’on mandate une société spécialisée reconnue par les Communes de la côte belge pour s’en occuper. Comme pour l’artiste belge Arno, dont les cendres seront dispersées au large de sa ville natale d’Ostende.

©© Jürgen de Witte

Autre précision: les entreprises coulent en mer l’urne biodégradable depuis un bateau, en présence des proches du défunt. La dispersion, elle, est interdite dans certains endroits comme les plages ou les parcs.

"Nous faisons cela au large des côtes d’Ostende en standard, mais nous pouvons également offrir des dispersions de cendres en mer au large de toute la côte belge" , explique Sam Haesendonck, le responsable de la société Endlis, leader du secteur en mer du Nord.

©© Jürgen de Witte

"Nous proposons différentes formules de dispersions en mer. Des dispersions de cendres en mer sont possibles avec nous à partir de 325€ sans famille et 375€ avec famille (soit une immersion collective avec cinq familles à bord et un moment individuel pour chacune d’elles)." Ces prix comprennent un hommage à bord par un maître cérémoniel mandaté, des boissons chaudes et froides avec morceau de gâteau à bord et tous les frais administratifs et fiscaux. Si la famille souhaite avoir un bateau privatif, cela lui coûtera 950€.

Des centaines de cérémonies

"Nous organisons 300 à 400 cérémonies en mer chaque année, mais nous constatons une augmentation des demandes de l’ordre de 40% chaque année , précise Sam Haesendonck. 25% d’entre elles sont consacrées à des défunts wallons et bruxellois."

©© Jürgen de Witte

Dans l’Escaut, à Anvers

Il est également possible de se faire disperser dans l’Escaut, à Anvers.

Quid des contrôles?

"Nous, en tant que pompes funèbres, on doit respecter le matériau utilisé , insiste Jean Geeurickx, président de la fédération wallonne du funéraire ASBL. Si on a une urne qui va en terre ou en mer, elle doit être biodégradable.Car elle doit se dissoudre. L’entrepreneur qui va faire une déclaration de décès doit respecter la loi. Il n’a pas intérêt à prendre une urne qui ne se dégrade pas, d’autant que ce n’est pas parce qu’elle biodégradable qu’elle coûte plus cher."

Celui qui disperse l’urne en mer est mandaté par la Commune. "Il en est responsable. Comme au crématorium, où il faut un cercueil conforme et où il y a toujours un vérificateur en dernier ressort."

Une question?Mieux vaut demander à son entrepreneur de pompes funèbres.