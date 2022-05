Yannick Alléno rend hommage à son fils, avant ses funérailles: «Nous t’aimons et te pleurons de tous nos corps»

Le jeune homme, qui était à la tête du restaurant "Burger Père et Fils", lancé l’année dernière avec son père, est mort sur place.

Son père, chef étoilé, a rendu hommage à son fils quelques heures avant ses funérailles, ce vendredi après-midi à Poissy. "Tu vas avoir un au revoir digne d’un prince digne de toi!", a-t-il écrit.

«Le monde entier va venir te saluer»

"C’est fou de regarder ta vie et de voir ton action! Tous ceux qui ont croisé ce sourire et ce regard se souviennent! Cette après-midi le monde entier va venir te saluer, je sais que tu vas être un peu gêné, mais c’est la rançon de la gloire, de TA GLOIRE!", a poursuivi le cuisinier. "Nous t’aimons et te pleurons de tous nos corps Antoine Alleno! Mon ange notre enfant adoré".

Les funérailles d’Antoine Alléno doivent avoir lieu ce vendredi après-midi