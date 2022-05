Voitures électriques: comment choisir sa borne de recharge? (décryptage)

"Celui qui achète une voiture électrique et qui n’a pas de borne à domicile, cela sera compliqué" , prévient Cédric Moureaux, administrateur de la société Evollink, spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes de recharge.Un business qui tourne à plein régime. "On a énormément de demande, le marché est en pleine expansion" , explique l’installateur. "On était à un mois de délai, et là on est passé à trois mois." Celui qui envisage d’acheter une voiture électrique doit donc anticiper.

Adapté au véhicule

Les constructeurs automobiles étant contraints par l’Union européenne de limiter drastiquement les taux d’émissions de leur production, ils misent à fond sur l’électrification.Le catalogue des modèles "zéro émission" proposés s’est nettement étoffé ces derniers temps.

Au moment de choisir, on réfléchira surtout à l’autonomie du véhicule, qui doit correspondre à l’usage afin d’éviter les galères. On évoquera la puissance du moteur et la capacité de la batterie.Mais plus celle-ci devient élevée, et plus il faudra rester attentif aux contraintes de recharge. Tous les véhicules ne sont pas égaux au niveau du chargeur embarqué. Certains sont limités pour les charges rapides, en courant continu. D’autres exigeront des plombes pour se fournir en courant sur une simple prise domestique.

Jusqu’à 22 kW

"Tout dépendra également de ce qu’il est possible d’installer chez le client" , souligne Cédric Moureaux. "On étudie le dossier en fonction de son installation électrique aussi bien que de son véhicule.Mais il peut être intéressant de prévoir le futur. Celui qui a une hybride pourrait, plus tard, passer à une full électrique.Il faut envisager ces cas de figure."

En gros, si l’installation du bâtiment est en monophasé, la borne domestique pourra délivrer jusqu’à 7,4 kW. Une borne de cette puissance permet de gagner environ 40 km d’autonomie par heure. Un véhicule disposant d’une batterie de 60 kWh se chargera en moins de 10h sur une borne à 7,4 kW.

Si du triphasé est disponible, on peut monter à 11 kW, jusqu’à 22 kW, puissance d’une borne publique. Plus la puissance monte, plus la charge sera rapide (ça se calcule facilement). "Une Tesla peut se recharger en un bon trois heures sur une borne de 11 kW avec toute la puissance disponible. Mais il ne faut pas oublier qu’une borne AC est prévue pour mettre à charger la nuit, et être prêt le lendemain.Les personnes qui me demandent des bornes qui rechargent rapidement, ce sont les infirmières" , souligne Cédric Moureaux. "Si le bâtiment a une installation qui le permet, c’est possible."

Et là apparaît l’intérêt d’une "gestion dynamique" de la recharge.Une borne "intelligente" analysera la puissance électrique disponible et limitera la charge en fonction de l’utilisation d’autres appareils énergivores, histoire de ne pas "faire péter les plombs" .

Si des bornes de recharge de base coûtent autour de 600 € (certains constructeurs offrent même une wall box à l’achat de la voiture), on monte facilement à 1000€ pour un dispositif plus sophistiqué. "On tourne autour de 1200 à 1500€, installation comprise, que ce soit en mono ou en triphasé, mais un tas de choses entrent en ligne de compte.S’il faut câbler sur 50 mètres, cela revient évidemment plus cher", explique le boss d’Evollink.

Avec l’évolution des facturations électriques, et la généralisation des compteurs eux aussi "intelligents", qui analysent votre consommation tous les quarts d’heure, la donne va changer.L’intérêt du réseau public étant d’éviter au maximum les "pics de consommation" (quand on utilise un maximum d’électricité à la maison), la moyenne de ceux-ci se fera payer au prix fort.Cette tarification "de capacité" des coûts de réseau sera introduite en Flandre dès juillet prochain. Une gestion dynamique de la recharge d’une voiture aura, dès lors, tout son intérêt.

RÉPARATION

Des pannes très classiques, mais méfiance avec la haute tension

Mécaniquement plus simples, les véhicules électriques exigent moins d’entretien et de réparations. Les ennuis seront davantage électroniques.Chez Touring, ce sont des pannes très banales qui font l’objet de l’essentiel des interventions: batterie 12 volts à plat (eh oui, il en faut encore une), pneus déchirés. Deux véhicules d’intervention sont aussi équipés d’un "booster" permettant de recharger la grosse batterie motrice.Sur 150patrouilleurs, c’est peu. "On va en mettre deux supplémentaires, un au sud et un au nord du pays, mais le besoin n’est pas très élevé" , précise Patrick Van Staen, responsable chez Touring. Les voitures électriques sont encore rares, " et leurs conducteurs sont généralement très prudents" , dit-il.30 minutes de booster donnent une dizaine de kilomètres d’autonomie.De quoi rejoindre une borne ou son domicile.En cas de problème sur la batterie haute tension, le patrouilleur n’a pas la formation adéquate." La prise de risque est énorme." La voiture sera remorquée jusqu’à un garagiste spécialisé.Il faut savoir que, en fonction des marques, tous les garages ne sont pas homologués pour intervenir sur les véhicules électriques.

RÉVISION

Un contrôle technique un peu moins cher

Passer sa voiture électrique au contrôle technique coûte moins cher: une réduction de 5,20 € (sur la facture de 50,30 € en Wallonie), incitant des autorités pour favoriser l’émergence d’une mobilité plus verte. Car sinon, exception faite du contrôle des émissions polluantes à la sortie du pot d’échappement, l’examen périodique d’une voiture électrique n’est pas vraiment différent de celui d’une banale automobile thermique.La prise de rendez-vous est identique, et tous les inspecteurs sont formés, tant du point de vue de la technologie des véhicules électriques et hybrides, qu’au niveau de la sécurité "pour identifier les dangers et les risques du contrôle sur des éléments haute tension" , explique Aurélie Gouthier, la chargée de communication chez AIBV (ex-Veritas).Les points de contrôle spécifiques aux véhicules électriques portent sur la vérification des marquages d’homologation mais aussi "s’il n’y a pas de dégâts aux batteries" et "si les câblages et connexions électriques ne sont pas endommagés"

FISCALITÉ

Déductible fiscalement pour les particuliers et les entreprises

En Belgique, il n’existe pas de prime au sens propre pour l’achat d’une borne de recharge pour voitures électriques. Mais si, en tant que particulier, vous installez une borne à domicile, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dépenses. Ne traînez pas: la réduction est de 45% pour les équipements installés jusqu’au 31 décembre 2022 (plafonné à 1500€, soit 675€ de crédit). Mais le taux descendra à 30% en 2023 puis à 15% du 1er janvier au 31 août 2024. Il s’agit des dépenses pour l’achat d’une borne neuve, de son installation et du contrôle. Approuvée par un organisme agréé, la borne doit être installée dans ou à proximité du domicile, n’utiliser que de l’électricité verte, et être "intelligente": le temps de charge et la capacité de charge doivent pouvoir être transmis par un système de gestion énergétique.Certaines bornes connectées permettent le "split billing", c’est-à-dire la possibilité de facturer à son employeur les coûts liés à la recharge. Les entreprises peuvent, elles, obtenir une déduction à 200% (150% en 2023 et jusqu’en août 2024) des bornes intelligentes installées sur leur parking, pour autant que celles-ci soient d’accès public.

OCCASION

L’autonomie électrique affichée sur le Car-Pass

En 2023, le Car-Pass, véritable carte d’identité des véhicules d’occasion, introduit en 2004 pour lutter contre les fraudes au compteur, sera adapté pour tenir compte de l’émergence des véhicules électrifiés.Outre la mention du type de carburant et la présence d’un moteur électrique (auxiliaire), le document devra – selon le projet porté par la secrétaire d’État Eva De Bleeker -, mentionner l’autonomie électrique officielle mesurée lors de l’homologation, c’est-à-dire fournie par le constructeur automobile. L’autonomie est évidemment un point d’attention sur lequel doit se focaliser tout acheteur d’un véhicule électrique d’occasion, car on sait aussi que la capacité d’une batterie diminue avec le temps.

Donc plutôt que de connaître l’autonomie de départ, à l’homologation, il sera opportun de demander au vendeur un essai suffisant pour pouvoir vérifier le kilométrage d’autonomie qu’offre le véhicule à pleine charge et si, en roulant, surtout par temps froid, la décharge ne sera pas plus élevée qu’espéré.