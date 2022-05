Voitures électriques  : comment choisir sa borne de recharge?

"Celui qui achète une voiture électrique et qui n’a pas de borne à domicile, cela sera compliqué" , prévient Cédric Moureaux, administrateur de la société Evollink, spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes de recharge.Un business qui tourne à plein régime. "On a énormément de demande, le marché est en pleine expansion" , explique l’installateur. "On était à un mois de délai, et là on est passé à trois mois." Celui qui envisage d’acheter une voiture électrique doit donc anticiper.

Adapté au véhicule

Les constructeurs automobiles étant contraints par l’Union européenne de limiter drastiquement les taux d’émissions de leur production, ils misent à fond sur l’électrification.Le catalogue des modèles "zéro émission" proposés s’est nettement étoffé ces derniers temps.

Au moment de choisir, on réfléchira surtout à l’autonomie du véhicule, qui doit correspondre à l’usage afin d’éviter les galères. On évoquera la puissance du moteur et la capacité de la batterie.Mais plus celle-ci devient élevée, et plus il faudra rester attentif aux contraintes de recharge. Tous les véhicules ne sont pas égaux au niveau du chargeur embarqué. Certains sont limités pour les charges rapides, en courant continu. D’autres exigeront des plombes pour se fournir en courant sur une simple prise domestique.

Jusqu’à 22 kW

"Tout dépendra également de ce qu’il est possible d’installer chez le client" , souligne Cédric Moureaux. "On étudie le dossier en fonction de son installation électrique aussi bien que de son véhicule.Mais il peut être intéressant de prévoir le futur. Celui qui a une hybride pourrait, plus tard, passer à une full électrique.Il faut envisager ces cas de figure."

En gros, si l’installation du bâtiment est en monophasé, la borne domestique pourra délivrer jusqu’à 7,4 kW. Une borne de cette puissance permet de gagner environ 40 km d’autonomie par heure. Un véhicule disposant d’une batterie de 60 kWh se chargera en moins de 10h sur une borne à 7,4 kW.

Si du triphasé est disponible, on peut monter à 11 kW, jusqu’à 22 kW, puissance d’une borne publique. Plus la puissance monte, plus la charge sera rapide (ça se calcule facilement). "Une Tesla peut se recharger en un bon trois heures sur une borne de 11 kW avec toute la puissance disponible. Mais il ne faut pas oublier qu’une borne AC est prévue pour mettre à charger la nuit, et être prêt le lendemain.Les personnes qui me demandent des bornes qui rechargent rapidement, ce sont les infirmières" , souligne Cédric Moureaux. "Si le bâtiment a une installation qui le permet, c’est possible."

Et là apparaît l’intérêt d’une "gestion dynamique" de la recharge.Une borne "intelligente" analysera la puissance électrique disponible et limitera la charge en fonction de l’utilisation d’autres appareils énergivores, histoire de ne pas "faire péter les plombs" .

Si des bornes de recharge de base coûtent autour de 600 € (certains constructeurs offrent même une wall box à l’achat de la voiture), on monte facilement à 1000€ pour un dispositif plus sophistiqué. "On tourne autour de 1200 à 1500€, installation comprise, que ce soit en mono ou en triphasé, mais un tas de choses entrent en ligne de compte.S’il faut câbler sur 50 mètres, cela revient évidemment plus cher", explique le boss d’Evollink.

Avec l’évolution des facturations électriques, et la généralisation des compteurs eux aussi "intelligents", qui analysent votre consommation tous les quarts d’heure, la donne va changer.L’intérêt du réseau public étant d’éviter au maximum les "pics de consommation" (quand on utilise un maximum d’électricité à la maison), la moyenne de ceux-ci se fera payer au prix fort.Cette tarification "de capacité" des coûts de réseau sera introduite en Flandre dès juillet prochain. Une gestion dynamique de la recharge d’une voiture aura, dès lors, tout son intérêt.