Les syndicats organisent des actions à Chaleroi, Liège, Arlon pour une hausse du pouvoir d’achat ce vendredi 13 mai

À Charleroi et Liège notamment, la FGTB et la CSC réclameront une augmentation des salaires, une baisse des prix de l’énergie, un meilleur remboursement des frais de déplacement et une hausse du pouvoir d’achat de manière générale. La CGSLB ne prendra pas part aux actions en Wallonie mais couvrira les militants qui y participeront.