Les plus de 55 ans moins enclins à investir dans l’énergie

Ces technologies sont, manifestement, plus représentées au sein de la population jeune.Ces investisseurs seraient également plus enclins à s’équiper que leurs aînés. Les chiffres sont éloquents: selon l’enquête, plus de la moitié des moins de 55 ans qui ne possèdent pas encore de panneaux solaires prévoient d’en installer dans les deux prochainesannées; ce pourcentage chute en-dessous des 30% pour les plus de 55 ans.

" Plusieurs éléments entre en jeu ici.Il est clair qu’un investissement dans ces technologies n’aura pas la même durée de vie chez les personnes plus âgées.Ce type d’investissement sera donc moins rentable, il sera moins aisé de couvrir le prix d’achat", avance Charlotte de Montpellier, économiste chez ING . Ensuite, il y a une sorte d’effet de conscience: la population plus âgée est, en général, moins consciente du fait qu’elle pourrait faire beaucoup mieux, en matière d’économie d’énergie, en investissant dans des pompes à chaleur ou des panneaux."

Enfin, au sein de cette tranche d’âge, certaines personnes sont retraitées et ne bénéficient pas de rentrées financières suffisantes pour réaliser ce type d’investissement.

L’immobilier, pas sans risques

Là où les investisseurs se rejoignent très largement indépendamment de l’âge, c’est sur la confiance dans l’immobilier. Plus de huit personnes sur dix estiment en effet qu’il est très important de posséder son propre logement et près de 60% d’entre elles pensent que l’achat d’un logement à des fins de location est un excellent investissement.

Au début de l’année, les résultats du baromètre des investisseurs montraient d’ailleurs que les Belges considéraient l’immobilier comme le meilleur investissement pour 2022.

Un point étonnant tout de même: l’enquête d’ING précise que six investisseurs belges sur dix pensent que les prix des logements ne peuvent jamais baisser. Cette conviction est légèrement plus ancrée dans le sud (64%) que dans le nord du pays (55%). "Dans le panel, il y a également deux personnes sur dix qui n’ont pas d’avis, donc finalement, il n’y a que deux Belges sur dix qui pensent que les prix de l’immobilier peuvent éventuellement baisser un jour", détaille l’économiste. Ce manque de perception des risques s’explique évidemment en raison des fortes hausses des prix de l’immobilier ces dernières années. "Pourtant, il est évident que les prix peuvent baisser.Cela s’est vu dans d’autres pays il n’y a pas si longtemps, lors de la crise financière par exemple.Mais soyons clairs, nous ne prévoyons pas de baisse des prix cette année en Belgique." Cependant, sur la durée d’un investissement de 20 ou 30 ans, cela reste une possibilité.

"Notons aussi que les prix à la consommation - l’inflation générale des prix - sont en forte augmentation.Il semble dès lors peu probable que les prix de l’immobilier, cette année, augmentent plus fortement que le niveau général des prix." Ce qui signifie concrètement qu’en termes réels, l’immobilier risque de perdre de la valeur.

"Cela ne veut pas dire que les gens vont revendre leur maison moins cher, dans l’absolu, mais in fine, avec le montant de la vente, ils pourront en quelque sorte acheter moins de biens.Ce manque de perception des risques de la part des investisseurs reste donc assez étonnante."