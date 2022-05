Du côté Finlandais, la déclaration conjointe de la première ministre Sanna Marin et du président de la république Sauki Niiniströ, ce jeudi, ne laissait plus aucune place au doute. "La Finlande doit demander son adhésion à l’OTAN sans délai. Nous espérons que les mesures nationales encore nécessaires pour prendre cette décision seront prises rapidement d’ici quelques jours" , expliquait le communiqué, alors qu’une réunion informelle réunissant les ministres de la défense finlandais et suédois, ainsi que les ministres des différents membres de l’alliance, doit se tenir ce samedi à Berlin.

Blocage turc

À l’heure d’écrire ces lignes, la route n’était toutefois pas aussi tracée que le laisse entendre la déclaration finlandaise. Pour que l’adhésion advienne, il faut une unanimité de l’ensemble des membres de l’alliance, et aux dernières nouvelles, la Turquie ne voyait pas cela d’un bon œil : "Nous suivons les développements, mais pas avec une opinion positive" , confiait le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, ce vendredi.

Un peu plus tôt cette semaine, Vladimir Poutine promettait une "réponse technico-militaire" si le voisin finlandais venait à sortir de sa "neutralité" historique en matière de défense. Une neutralité qui n’était plus vraiment effective depuis un certain temps, souligne Alain de Nève, chercheur à l’Institut Royal de Défense. "À partir de la fin de l’URSS et du pacte de Varsovie, la Finlande s’est très vite rendu compte que sa position de pays non-aligné n’avait plus de raison d’être et donc dans les années 90, elle avait déjà engagé toute une série de rapprochements avec les pays de l’OTAN." En particulier avec les États-Unis, "en se dotant de F35 alors que les tests en Finlande ont été catastrophiques" , souligne le spécialiste, qui voit cependant dans cette adhésion imminente "un changement stratégique majeur pour la sécurité européenne."

Pour Poutine, l’échec géostratégique est patent. Sa stratégie " provoque exactement l’inverse de ce qu’il cherchait. Plutôt que d’empêcher l’extension de l’OTAN, il obtient l’inverse. Si l’extension de l’alliance n’est pas envisageable à court ou moyen terme en Europe centrale et orientale, très clairement en Europe septentrionale, c’est un échec."

Opportunité unique

Pour la Finlande et la Suède, l’opportunité de rejoindre l’OTAN est unique et ne se représentera pas avant un moment. Une situation due au fait que, militairement, " cette guerre est un désastre pour la Russie, qui ne s’est pas assurée de toute une série de paramètres qui auraient dû être réunis avant de procéder à l’attaque d’un pays voisin. Elle a préjugé de l’accueil favorable d’Ukrainiens, y compris de russophones dans le Donbass, réputés favorables à l’armée russe" , développe Alain de Nève, insistant sur le fait que "les performances de l’armée russe sont inférieures à ce qu’on attendait sur le papier. Les forces conventionnelles russes ont été surestimées et par là, la Finlande et la Suède savent que c’est le moment ou jamais. Ils savent les Russes n’ont actuellement pas les moyens de les intimider avec des forces conventionnelles."

Quid de l’option nucléaire, régulièrement évoquée par Poutine lui-même? "Il n’y a aucun danger existentiel pour la Russie. Sans doute utilise-t-il cette expression floue pour maintenir une ambiguïté. Soyons clairs, si on parle concrètement, actuellement la véritable épine dans le pied de Poutine c’est la coopération militaire de l’Occident avec l’Ukraine, qui passe par du renseignement, du transfert d’armes, de l’assistance médicale, etc."