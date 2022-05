Vidéosurveillance: les communes et polices n’en disent pas assez

L’objectif de la demande est double. La question fait référence au « droit à la transparence ». Les communes et ZP sont ainsi obligées de répondre à la Ligue comme à n’importe quel citoyen endéans les 30 jours.

Premier constat: c’est assez mitigé puisque seules 103 réponses (complètes ou partielles) ont été reçues. « Les délais ne sont pas toujours respectés , constate Emmanuelle Hardy, conseillère juridique à la Ligue. Il y a aussi une certaine méfiance: moins des communes que des zones de police qui n’aiment pas trop qu’il y ait un contrôle sur leurs techniques de surveillance. » Précisons qu’il ne s’agit pas ici de techniques d’enquêtes spéciales qui nécessitent des autorisations particulières mais bien des caméras généralement visibles de tout le monde.

Quelles sont les zones de police qui ont répondu à la demande de la Ligue?

«Nous ne sommes pas tous des suspects»

La Ligue s’interroge: « est-on en train de déployer des caméras à outrance? » Et pour y répondre, le retour des communes et ZP est nécessaire. « On a entendu que la police fait usage de technologies de plus en plus performantes. Mais quel est le degré de technicité et ces usages respectent-ils le cadre légal? » La Ligue veut surtout veiller à ce que la vidéo surveillance « ne soit pas utilisée au profit d’une politique sécuritaire qui ne se justifierait pas. »

Les caméras ont déjà démontré leur utilité lors de disparition, au cours d’enquêtes permettant de suivre le cheminement d’auteurs de délits… Mais cette utilité ne convainc pas la Ligue: « les caméras permettent d’élucider des enquêtes mais elles n’empêchent pas la commission d’infractions. Ce déploiement doit être à l’aune de son efficacité. L’idée est de partir du principe que ce sont des méthodes opérantes et pas que nous sommes tous des suspects ».

Où sont généralement localisées ces caméras? Selon une étude menée en 2016 sur la région de Bruxelles-Capitale (Brussels Studies), « il a été constaté que les caméras se concentrent principalement au niveau des pôles de consommation, ainsi que dans les zones les plus défavorisées sur le plan socioéconomique, surtout lorsque celles-ci abritent un pourcentage élevé de population non occidentale et se situent à quelques pas du centre-ville. »

Comment les caméras peuvent-elles être placées? La zone de police de Namur précise qu’elle doit préalablement obtenir « une décision de principe du conseil communal. Une fois reçu, on a la liberté de placer les caméras où on le souhaite en fonction des nécessités fonctionnelles et judiciaires ».

Un dispositif (trop) coûteux

L’efficacité est-elle avérée? Une thèse publiée par l’université de Grenoble en 2017 s’était penchée sur le programme de vidéosurveillance de la ville de Montpellier. L’auteur, Guillaume Gormand, est nuancé par rapport à l’efficacité des systèmes. Il constate que ceux-ci permettent à la police « une rationalisation des interventions de terrain. » Mais il relève « une contribution anecdotique des enregistrements vidéo dans le cadre d’enquêtes judiciaires ».

La charge financière, généralement assumée par les communes, devient un facteur trop contraignant. En Angleterre, pays précurseur dans la vidéosurveillance, certaines villes opèrent une marche arrière: « C’est, semble-t-il, la charge financière disproportionnée, plutôt que la remise en question du dispositif par les scientifiques, qu’avancent les acteurs locaux face à l’État britannique et à la population pour s’affranchir de ces systèmes. » En 2016, les 75 caméras de Westminster et les 87 de Carmarthenshire ont ainsi cessé de fonctionner.