Lutte pour le climat, lutte contre la pauvreté: «L’une n’ira pas sans l’autre»

On en parle avec l’Écolo Philippe Henry, ministre wallon du Climat, et la responsable du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté Christine Mahy.

Une définition d’abord: qu’est-ce qu’on entend par «transition écologique»?

Philippe Henry: On vient d’un monde où on a consommé énormément d’énergies fossiles, où le productivisme était la règle. La transition consiste à passer à une société bas carbone, avec des énergies renouvelables, une production orientée vers des circuits plus courts, etc. Et il faut que cette transition soit socialement juste.

Christine Mahy: Si cette transition s’impose d’urgence, c’est par manque de prévoyance. Toute surconsommation est porteuse d’inégalités: quand il y a des surconsommateurs, il y a aussi des sous-consommateurs.

On a le sentiment que la transition repose beaucoup sur les citoyens: changer son mode de vie, sa consommation… Certains sont déjà dans la réduction de tout un tas de choses, mais pas par choix personnel.

Ph.H.: Non, ça ne peut pas reposer seulement sur les citoyens: les potentialités diffèrent selon ses revenus, son niveau socioculturel, etc. On sait que 10%des plus riches ont une empreinte écologique six fois plus élevée que 50%des plus pauvres. La transition environnementale doit pouvoir contribuer à réduire ces écarts. Sinon on n’atteindra jamais les objectifs.Repenser la consommation et la manière de vivre, ça ne doit pas se faire au travers du pouvoir de l’argent.

Ch.M.: Mais quels sont les cadres institutionnels, financiers, organisationnels mis en place pour que chacun entre dans un processus de transition?Ceci dit, les gens qui ont des difficultés sociales sont d’accord avec les objectifs de transition et ont envie d’y être associés.Mais il faut les rencontrer sur leurs besoins fondamentaux. Et ne pas les considérer comme «les mauvais citoyens inadaptés».

Comment faire pour ne laisser personne au bord du chemin?

Ph. H.: La transition ne fonctionnera que si elle implique toute la population.C’est pour ça qu’on parle de transition juste.Mais c’est vrai, ce n’est pas évident. Pour le nouveau Plan Air Climat Énergie wallon (objectif de réduction des gaz à effets de serre de 55%d’ici à 2030, par rapport à 1990), on travaille en ce moment avec les associations, avec les entreprises, les syndicats, le panel citoyen…Si on n’est pas dans la participation, alors on ne tient pas compte des réalités concrètes.

Ch.M.: On est encore loin du compte. Il y a cette notion de méritocratie individuelle, très présente dans l’esprit de gens qui ont du pouvoir. Or, s’en sortir, c’est être soutenu par une vision collective et solidaire de la société. Là, il y a encore un énorme travail à faire. Et on doit associer au débat les personnes qui sont frappées d’inégalités, qui sont assommées par les factures.Elles ont des choses à dire. Certaines ont déjà d’ailleurs testé une forme de transition, en vivant modestement, dans des logements plus petits.

Mais la transition est-elle une priorité pour ces personnes?

Ch.M.:Priorité ou pas, ce n’est pas sous cet angle-là qu’on doit aborder la question.

Comment l’aborder, alors?

Ch.M. Il faut voir comment reconquérir un certain pouvoir de vivre plutôt qu’un pouvoir d’achat. Avoir un logement, de l’eau, l’accès à la santé, à l’enseignement…C’est un souci quotidien, toute l’année, et encore l’année suivante. Il faut un soutien particulier, pas parce que les gens sont défaillants, mais parce qu’il y a eu trop d’années à vivre dans le trop peu de tout. Mais que ce soit pour le climat ou pour les inégalités, on n’a plus le temps d’attendre.

Ph.H. : Et les questions se recoupent: la santé, c’est aussi lié à la pollution, au mauvais logement, au mauvais chauffage… C’est pareil dans les autres pays.La transition juste est aussi une préoccupation au niveau européen. La lutte pour le climat ne se fera pas sans justice sociale.