Dans le même temps, les autorités installées par Moscou dans la région de Kherson ont annoncé vouloir demander une annexion à Vladimir Poutine. "Il y aura une demande pour intégrer la région de Kherson en tant que sujet à part entière de la Fédération de Russie" , a dit aux agences russes Kirill Stremooussov, un des responsables régionaux prorusse.

La région de Kherson, située juste au nord de la péninsule de Crimée, est essentielle pour l’approvisionnement en eau. Sa conquête permet aussi de constituer un pont terrestre entre la Crimée, la région séparatiste prorusse de Donetsk et le territoire russe.

Donbass: combats intenses

Les combats restent rudes dans le Donbass mais l’attention se porte désormais également sur le sud-ouest du pays. Vladimir Poutine veut "étendre" le conflit jusqu’à la Transnistrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré Avril Haines, cheffe du renseignement américain.

Près d’Odessa, "la pression psychologique se poursuit sur la population voisine de la Transnistrie avec le possible blocage de la région en raison de la mise hors-service du pont du Dniestr " , a aussi précisé le commandement ukrainien pour le sud.

Même s’il n’existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit, les enquêteurs ukrainiens affirment avoir identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre.

Sur le plan militaire, le ministère ukrainien de la Défense évalue les pertes russes à plus de 25000 hommes, 199 avions et 1130 chars. Le Kremlin a admis des "pertes importantes" .

Le président Zelensky a déclaré qu’environ 2500 à 3000 soldats ukrainiens avaient été tués et quelque 10000 blessés.

Plus de huit millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur de l’Ukraine à la date du 3 mai.

Baisse de 25% du gaz acheminé

L’Allemagne constate une baisse de 25% du volume de gaz russe acheminé via un des principaux gazoducs transitant par l’Ukraine depuis mardi. "Ces volumes sont actuellement compensés par des flux plus importants, notamment en provenance de Norvège et des Pays-Bas" , estime l’agence allemande gouvernementale chargée de l’énergie.

C’est la première fois que les livraisons de gaz russe à l’Europe via l’Ukraine sont en baisse depuis le début du conflit. L’opérateur ukrainien des gazoducs OGTSOU a accusé le géant russe Gazprom d’avoir coupé le robinet vers une des branches ukrainiennes du gazoduc, et demandé le transfert vers un autre point de passage.

Ces dernières semaines, la dépendance de l’Allemagne au gaz russe a été réduite de 55% à 35%.