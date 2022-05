Des «deals» pour se projeter hors des frontières

Fondamentaux et RGPD

Les fondamentaux belges ne se sont pas perdus sur le chemin de Londres: les chocolats et la bière ont notamment trouvé preneurs. D’un côté, la marque Millésime Chocolat, créée en 2017, "poursuit son ascension à l’international" en signant "un nouveau contrat avec The House of Sarunds, un importateur et distributeur, qui lui permettra de s’ouvrir à de nouveaux marchés". Alléchant, d’autant que The House of Sarunds compte parmi les fournisseurs de Buckingham Palace.

Côté bière, la brasserie De Halve Maan (BrugseZot, Sportzot, Straffe Hendrik, Blanche de Bruges), a conclu un accord pour cinq ans avec l’importateur britannique James Clay and sons.

C’est aussi à Londres, ce mercredi, que l’office européen de la protection des données (EDPO) et la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise (BLCC) ont choisi de signer un protocole d’accord visant à sensibiliser à l’importance du RGPD (NDLR: règlement de protection des données).

"Cette obligation est un angle mort potentiellement énorme pour de nombreuses entreprises qui pourraient les mettre dans le collimateur des autorités de protection des données de l’UE" , préviennent les deux instances, qui vont donc collaborer pour combler ces lacunes.