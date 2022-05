Une guerre qui irait jusqu’en Moldavie?

Estimant que les ambitions de M. Poutine dépassent les capacités de son armée, elle juge probable une " trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade " dans les prochains mois.

" Nous continuons de penser que le président Poutine n’ordonnera l’usage de l’arme nucléaire que s’il perçoit une menace existentielle pour l’État ou le régime russe ", a-t-elle noté.

L’adhésion de l’Ukraine à l’UE, dans le contexte de l’invasion du pays par la Russie, est devenue une " question de guerre ou de paix ", a estimé le même jour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, à l’occasion de la 1revisite dans son pays d’un ministre allemand depuis le début de la guerre, son homologue Annalena Baerbock.

Le président français Emmanuel Macron, qui exerce la présidence tournante de l’UE, avait refroidi lundi les espoirs d’une adhésion rapide de l’Ukraine à l’UE, affirmant que cette éventualité prendrait " des décennies ". Il a proposé, en attendant, l’accession à un nouvel ensemble, une " communauté politique européenne ", susceptible d’accueillir d’autres pays.

Poursuite des frappes

Sur le terrain, après des frappes sur Odessa lundi qui ont fait au moins un mort et cinq blessés, l’état-major ukrainien a annoncé que les tirs d’artillerie et les frappes aériennes russes se poursuivaient mardi dans l’est du pays et sur l’aciérie d’Azovstal à Marioupol.

Selon une haute responsable du gouvernement ukrainienne, " plus d’un millier de militaires ", dont " des centaines de blessés ", se trouvent toujours dans les galeries souterraines de l’immense aciérie. Dans la région de Kharkiv, les corps de 44 civils ont été retrouvés dans les décombres d’un immeuble détruit en mars à Izioum, ville sous contrôle russe.

L’armée russe dit avoir frappé 74 cibles mardi en Ukraine, et repêché en mer Noire trois corps supplémentaires de " militaires des forces spéciales ukrainiennes ", portant à 27 le total des cadavres repêchés après une tentative ukrainienne – un "échec", selon Moscou – de reprendre la stratégique île aux Serpents.