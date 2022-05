Près de 7 milliards de dollars promis pour 2022 et 2023 en aide au peuple syrien

Les Nations unies avaient chiffré les besoins à 10,5 milliards$" pour soutenir les Syriens dans le besoin ". L’ONU demandait 4,4 milliards pour aider les déplacés dans le pays et 6,1 milliards pour les réfugiés dans les pays voisins.

L’Union européenne avait ouvert la conférence avec l’annonce de sa décision de porter son aide à 1,56 milliard€ en faveur des réfugiés et déplacés syriens pour 2022, et avait appelé les autres participants à ne pas abandonner la Syrie. Les USA se sont engagés pour 800 millions$, le Royaume-Uni pour 184,6 millions€, le Canada 167 millions € et la Suisse a annoncé 57,2 millions€.