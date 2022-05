Pénurie de médicaments en mode post-Covid

Des médicaments temporairement indisponibles, il y en aurait de plus en plus selon bon nombre de pharmaciens. Sur son site, l’agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFPMS) recense 257 médicaments temporairement indisponibles ou dont la commercialisation est interrompue ou arrêtée. Presque tous les types de produits sont concernés.