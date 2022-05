Pénurie de médecins à l’armée: il en manque les deux tiers

Un hub médical d’ici 2030

Afin de redynamiser la composante médicale, le gouvernement a ainsi planifié la création d’un hub médical à Neder-over-Hembeek à l’horizon 2030.Les attentats de Bruxelles et la gestion de la crise Covid ont confirmé qu’une structure médicale militaire d’urgence était nécessaire. "Le medical hub doit remplir trois missions d’ici 2030.Celle d’un hôpital militaire, être un centre de formation et développer une capacité pharmaceutique et médico-logistique. Dans le cadre du rôle spécifique en cas de crise, il est envisagé notamment de disposer d’une capacité tampon de lits, d’un espace pour l’accueil de blessés capables de se déplacer, d’une morgue, d’une capacité d’accueil pour la prise en charge des victimes sur le plan psychologique, d’une équipe médicale CBRN et d’une cellule “Crisis Preparedness & Disaster Response” ainsi que de différents espaces polyvalents utilisables selon le type d’incidents." Une étude a été lancée afin de préciser les contours de cette future structure." Son but est d’obtenir une avant étude financière et infrastructurelle pour la construction de ce hub à Neder-over-Hembeek ." Par communiqué, la ministre complète: " Je veux faire du Hub Medical 2030 le centre de référence fédéral en matière médicale. Pas une structure isolée mais bien connectée à la société civile pour développer le partage d’expérience, favoriser la recherche et développer les synergies. "