La dernière en date est une étude britannique, particulièrement originale dans sa méthode: entre 2004 et 2021, le Kent Wildlife Trust et The invertebrate Conservation Trust (2 fondations environnementales) ce sont les plaques d’immatriculation des voitures de citoyens volontaires qui ont servi de témoins à la disparition de milliers d’espèces d’insectes volant. Un petit cadre fixé sur la plaque minéralogique et nommé de façon très imagée “éclaboussomètre”, a permis de comptabiliser le nombre d’impacts au fil de plus de 15000 trajets pour près de 1,4 million de kilomètres parcourus. L’éclaboussomètre étant nettoyé avant chaque nouveau déplacement. Grâce à un suivi géolocalisé via une application mobile, les mesures ont été pondérées en fonction des périodes de l’année, de la température, des zones traversées (campagnes, forêts, villes,…), type de véhicules, etc.

Résultats? Entre 2004 et 2021, le nombre d’impacts d’insectes a diminué de 72%. Ce que les chercheurs traduisent, avec les facteurs de correction, en un effondrement de 60% des populations d’insectes en 17 ans… Il y a cinq ans, une autre étude réalisée en Allemagne avait déjà révélé une perte de plus de 75% de la biomasse d’insectes volants dans les zones pourtant protégées.

Les causes de cet effondrement sont connues: la perte d’habitats et l’agriculture intensive avec son cortège de pesticides.

S’y ajoute le facteur changement climatique, comme l’a démontré une recherche publiée fin avril par de l’University College London. Présentée comme l’une des plus grandes évaluations jamais réalisées sur le déclin des insectes dans le monde, elle s’est basée sur 750000 échantillons prélevés dans 6000 sites un peu partout sur le globe. Les chercheurs ont ainsi constaté que dans les zones d’agriculture intensive déjà impactées par le changement climatique, on dénombre 25% d’espèces en moins et 50% de spécimens en moins que dans les milieux naturels. Avec des disparités importantes puisque le déclin est moins prononcé (-7%) dans les zones agricoles où un habitat naturel a été conservé à proximité que dans les zones où ce n’est pas le cas (-63%).

Plus grave, ce déclin est encore plus prononcé dans les zones agricoles des pays tropicaux. Or, ce sont sous ces latitudes que vit la grande majorité des espèces d’insectes de la planète. Mais ce c’est aussi dans ces régions que les principales cultures mondiales qui dépendent des pollinisateurs sont cultivées.

En Belgique, des données globales sur la biomasse d’insectes ne sont pas disponibles. Même s’il est plus que probable que la situation soit similaire à ce qui a été mesuré en Grande-Bretagne ou en Allemagne et que plusieurs espèces sont d’ailleurs inscrites sur liste rouge.

Ainsi, dans notre pays, plus d’un tiers des 381 espèces d’abeilles sauvages ont disparu ou sont menacées de disparitionet il en va de même pour 30 à 50% des 2423 espèces de papillons.