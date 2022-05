La Belgique ne commandera pas de F-35 supplémentaires

Georges Dallemagne s’interroge sur les intentions du gouvernement de revoir la commande à la hausse " dans le cadre de la requête de l’OTAN " qui considère que notre pays devrait " se doter de 45 avions de combat." Le député est aussi revenu sur le rapport DOT&E qui pointe une série de défaillances des avions américains." Le taux de disponibilité est plafonné à 61% En Belgique, seuls 20 avions pourraient voler en même temps."

La ministre est plus sereine dans ses réponses.Les chiffres alarmants des manquements concernent les séries B et C des F-35. " Le F-35 A est configuré plus moderne.Il n’y a actuellement pas de retard pour la livraison: le planning est maintenu.Le plan Star ne prévoit pas d’augmentation de la flotte de F35. " La ministre s’est aussi montrée rassurante sur les manquements: en 2019, 13 cas ont été répertoriés pour le F-35 A, on passe à 8 en 2020 et à 3 en 2021.