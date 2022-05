Hausse des taux: quel impact pour le citoyen?

Si la Banque d’Angleterre a rapidement suivi le mouvement, la décision de la Banque centrale européenne se faisait attendre.La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a mis fin au suspense ce mercredi.

L’institut monétaire européen "va mettre fin" , dans un premier temps, à ses achats nets d’actifs " au début du troisième trimestre" , soit au mois de juillet, puis une première hausse de taux interviendrait "quelque temps après" , dans "une période de quelques semaines seulement" , a-t-elle indiqué, dans un discours prononcé à Ljubljana.

Après les États-Unis, cette décision devrait donc marquer la fin de l’argent "facile" dans la zone euro.

Hausse des taux hypothécaires

Ces décisions ne seront pas sans impact, notamment pour le citoyen. "Au-delà des perspectives de hausses de taux de la BCE, on a déjà eu une remontée des taux longs de façon assez nette en Europe" , précise Bernard Keppenne, chief economist chez CBC Banque et Assurance. Pour le consommateur lambda, cette situation implique, malheureusement, une hausse des taux hypothécaires. "C’est déjà le cas maintenant, le mouvement est amorcé depuis plus d’un mois."

"Par ailleurs, la hausse des taux ne va cependant pas beaucoup améliorer la rémunération des comptes d’épargne , poursuit l’économiste .En tenant compte de l’inflation aujourd’hui, il est clair que laisser son argent sur un compte épargne est encore plus pénalisant qu’il y a deux ans.Mais, en l’occurrence, la remontée des taux de la BCE sera très modérée, ce différentiel restera donc pénalisant."

Une augmentation plus modérée

Aux États-Unis, le président de la Banque centrale, Jerome Powell, juge que le marché de l’emploi n’est "pas sain".

Le taux de chômage est proche de son niveau d’avant pandémie (3,6% en mars), tandis que les entreprises sont confrontées à des pénuries de main-d’œuvre et à des démissions massives.Pour fidéliser leur personnel, les entreprises ont donc tendance à augmenter les salaires, ce qui a pour effet d’accroître l’inflation. D’où la décision de relever, agressivement, les taux.

En Europe, la situation semble quelque peu différente. "L’inflation est aujourd’hui à 7,5%, à comparer avec les 2% qui constituent l’objectif de la Banque centrale européenne. Le problème aujourd’hui, c’est qu’une grande partie de la hausse des prix est due à une augmentation des prix de l’énergie." Or, une forte remontée des taux de la part d’une banque centrale n’aurait absolument aucun impact sur les prix de l’énergie. "C’est la raison pour laquelle la BCE va bien augmenter ses taux, mais cela n’aura pas du tout la même ampleur qu’aux États-Unis."

Bernard Keppenne estime que l’inflation devrait probablement reculer, non pas en 2022 en raison de la guerre en Ukraine, mais sans doute en 2023.

"Une banque centrale ne peut donc pas remonter trop brutalement ses taux si l’inflation doit en principe reculer.Dans ce cas-ci, les facteurs explicatifs de cette hausse de l’inflation vont tout doucement s’estomper. La BCE va bien augmenter ses taux, mais de façon modérée."