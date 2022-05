Championne et victime

Elle le devient, en couple. Dix fois championne de France, vice-championne d’Europe et médaille de bronze aux championnats du monde. Dans les années 1990, le patinage est l’un des sports les plus populaires de France et dans le monde: toutes les compétitions sont diffusées en prime time sur les chaînes nationales et les champions de la discipline sont de véritables stars populaires. Katarina Witt, Philippe Candeloro, Surya Bonaly, les couples Anissina/Peizerat, Abitbol/Bernadis… La glace et les paillettes font rêver la France entière.

Le monde du patinage cache pourtant une part d’horreur: un harcèlement sexuel omniprésent et des agressions violentes sur mineurs. Malgré les bruits qui courent, les voix des victimes sont étouffées, bâillonnées par un système qui se protège. C’est le règne de l’omerta.

Celle de Sarah, violée quand elle avait entre 15 et 17 ans, a elle aussi été étouffée, pendant trente ans. Jusqu’en 2020, où elle trouve au plus profond d’elle-même le courage de briser la glace et de se livrer sur les agressions qu’elle a subies dans l’ouvrage Un si long silence .

La sortie de son livre entraîne un bouleversement sans précédent dans le milieu du patinage, et du sport français dans son ensemble. Les autres témoignages de victimes ne tardent pas à affluer.

Sarah Abitbol a ouvert la voie vers la libération de la parole. C’est son histoire que raconte le documentaire diffusé ce soir par France 2.

Un film qui sera suivi par un débat en plateau qui verra intervenir différents témoins, dont Sarah Abitbol elle-même, qui discuteront notamment du rôle et de la responsabilité des différentes instances, sportives et politiques, censées encadrer les pratiques et protéger les sportives et les sportifs.

France 2, 21.10