Bâtiments scolaires: «Il ne suffit pas de faire des écoles climatiquement neutres»

Ce mercredi, Chantal Dassonville, coordinatrice générale du chantier bâtiments scolaires, est venue présenter devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles les grandes lignes d’un rapport fouillé de plus de 200 pages, reprenant les conclusions de travaux d’analyse et de concertation entamés sur la question voici bientôt deux ans.

Plusieurs points de rupture ont pu être identifiés durant ces travaux. Notamment au niveau financier: " Nous avons pu constater pendant 40 ans un déficit d’investissement qui nous met aujourd’hui face à un besoin de refinancement ", a expliqué la coordinatrice aux députés.

Mais qui dit “rénovation de bâtiment” dit évidemment aussi “transition climatique”: un " défi majeur ", a d’ailleurs commenté Chantal Dassonville. Toutefois, celle-ci insiste: " Il ne suffit pas de faire des écoles climatiquement neutres, il faut faire des écoles dans lesquelles on puisse faire de l’enseignement ."

L’impact du Pacte

Il convient donc, souligne le rapport, d’" anticiper les infrastructures " rendues nécessaires par les évolutions systémiques héritées du Pacte d’excellence et de ses nombreuses réformes.

Instauration d’un tronc commun pluridisciplinaire et polytechnique, émergences de besoins techniques et normes spécifiques pour les bâtiments relevant du qualifiant, renforcement de l’intégration des élèves à besoins spécifiques: les sources d’évolution et les critères pédagogiques à prendre en compte dans ce chantier sont en effet légion.

Mais l’enquête et la concertation menées dans le cadre de ces travaux ont aussi fait émerger d’autres enjeux: prise en compte de l’environnement des écoles, des ambitions régionales en matière de transition énergétique, de l’efficience des moyens financiers ou encore d’une mutualisation des efforts.

Simplifier et clarifier

Outre ces constats, le rapport fait état de toute une série de recommandations, parmi lesquels on pointera le nécessaire effort de simplification et de clarification des procédures de financement, actuellement organisées par un décret de 1990, ainsi que le besoin de redéfinir les critères de recevabilité, d’éligibilité et de priorisation des dossiers.

Partant de ce rapport, les députés et le ministre vont à présent pouvoir entrer en discussion au sein de la commission ad hoc, en vue de préparer un futur décret organisant ce chantier.