Au Royaume-Uni, grandes et petites structures belges rêvent d'international

Appétit solide

L’étape était assez incontournable pour la mission économique belge au Royaume-Uni, qui prend fin ce jeudi : fortement implantée au Royaume-Uni, UCB y est rien moins que le troisième investisseur au niveau national en matière de recherche et développement (28 % de son chiffre d’affaires). Globalement, l’entreprise emploie plus de 8500 personnes à travers le monde et se permet de rêver grand, très grand. "Nous avons une solide feuille de route pour découvrir des médicaments au Royaume-Uni qui vont faire une différence dans la vie des patients du monde entier" , a ainsi déclaré le CEO d’UCB, Jean-Christophe Tellier, ne cachant pas l’appétit grandissant de l’entreprise, dont les revenus culminaient à près de 6 milliards d’euros en 2021. "Les États-Unis représentent vraiment le troisième centre de recherche qu’on veut développer" , a-t-il développé, pointant les récentes acquisitions du groupe outre-atlantique. "À terme, quand vous pensez à UCB, pensez avec trois grands pôles de recherche, un aux États-Unis, un au Royaume Uni, et puis Belgique" , promet le CEO.

Jeune et affamé

N’allez toutefois pas croire qu’il faille peser des milliards pour viser grand. Jeune CEO âgé d’à peine 28 ans, le wallon (Liège) Brice Van Eeckhout est du voyage avec la mission belge (qui a embarqué dans ses valises plus de 200 entreprises). La structure qu’il codirige, Comunicare Solutions, "développe des solutions digitales pour les patients atteints de maladies chroniques ou dans des parcours de soin complexe" , en vue de "renforcer la communication entre le patient et son ou ses équipes de soins" , déroule le jeune homme entre deux rendez-vous.

Pour l’instant, plus de dix hôpitaux en Belgique font appel à Comunicare Solutions, mais il pourrait aussi y avoir des opportunités au Royaume Uni, et, en ce sens, la mission économique belge tombait à pic. "Il y a un pôle important d’e-santé à Londres" , poursuit Brice Van Eeckhout. "Cela nous permet d’avoir un premier contact avec ces acteurs, de comprendre comment le système régulatoire est organisé Angleterre, et d’avoir un premier contact avec des potentiels utilisateurs sur place."

Le jeune homme, à la tête d’une équipe pourvue d’une dizaine de personnes, voit déjà plus loin, mais veut éviter de brûler les étapes : "Je pense qu’à terme, effectivement, c’est une nécessité de pouvoir s’internationaliser. Mais il s’agit d’abord de bien comprendre le terrain national, et de se développer d’abord au contact de ses utilisateurs ; cela prend d’abord du temps sur le terrain national de l’entreprise et doit être partiellement répété lorsque l’on se dirige vers l’étranger."