Ahold Delhaize: bonne tenue des ventes aux USA; conditions très difficiles en Belgique

Si les ventes ont augmenté aux États-Unis, à 12,2 milliards d’euros, la situation n’est pas la même sur le Vieux Continent (ventes de 7,57 milliards d’euros, en baisse de 3,1% en excluant le gaz). Les trois premiers mois y ont été marqués par l’inflation galopante, la guerre en Ukraine et le retour à une vie plus normale par rapport au premier trimestre 2021, qui avait vu le groupe de distribution et sa filiale de vente en ligne bol.com profiter des mesures de confinement. Les ventes de bol.com ont diminué de 7% lors du premier trimestre.

Ahold Delhaize dit rencontrer des conditions de marché "particulièrement difficiles" en Belgique et vouloir y faire face notamment via des réductions de coûts. En plus de ses programmes d’économies, le groupe s’engage à revoir ses coûts structurels additionnels de manière "plus agressive" afin "de mieux les aligner sur les dynamiques sous-jacentes du marché."

Le résultat opérationnel d’Ahold Delhaize atteint 818 millions d’euros, en recul d’1,2% par rapport aux trois premiers mois de 2021 alors que son bénéfice net se monte à 546 millions d’euros (-0,7%).

Malgré l’inflation et la hausse des coûts qu’elle provoque, le groupe reste confiant pour 2022 et table sur une marge opérationnelle sous-jacente d’au moins 4%, "en ligne avec le profil historique de l’entreprise." Ahold Delhaize revoit même à la hausse sa prévision de bénéfice par action sous-jacent, désormais attendu à un niveau "comparable" à celui de 2021.