La mesure était pourtant connue mais c’est sa mise en œuvre qui irrite dans certains cas de figure.

Désormais, les agriculteurs doivent protéger les cours d’eau en libérant 6 m le long de ceux-ci et en y implantant une couverture végétalisée. Où cela coince, c’est sur la définition de ce cours d’eau et la précision de la cartographie.Certains agriculteurs doivent ainsi protéger ce qu’ils considèrent comme des fossés." On rencontre quelques difficultés pratiques sur le terrain, confirme José Renard, secrétaire général de la FWA. Les agriculteurs concernés ont reçu l’information avec leur déclaration de superficie.Une série de ‘fossés’ont ainsi été identifiés.Certains sont même devenus des tuyaux enterrés."

Auprès de certains agriculteurs, l’espace consacré à cette mesure environnementale peut s’étendre sur plusieurs hectares. " Si une terre est traversée par ce type de cours d’eau, c’est 6 m de chaque côté!"

«Qu’on nous donne des moyens»

Les agriculteurs regrettent également qu’il n’y ait pas de compensation financière prévue pour cette perte d’exploitation.Pierre Beguin, agriculteur à Ohey dans le Condroz namurois, a fait le compte.Il va perdre un peu plus d’un demi-hectare. "On a jusqu’au 31 mai pour appliquer la mesure.On le savait depuis l’automne passé mais il a fallu un certain temps pour avoir les conditions exactes."

Pour éviter la perte sèche, l’agriculteur a préféré mettre en œuvre une MAE (mesure agro-environnementale) qui exige 12 m de dégagement mais qui est subsidiée dans le cadre de la PAC. Il préfère cette solution plutôt que d’implanter une haie dans le cadre du plan mis en œuvre par la ministre Tellier." C’est très bien les haies, assure-t-il. Mais le problème, c’est qu’on ne peut pas les enlever.Dans un territoire agricole qui évolue, c’est la dernière chose que je ferai. "

L’agriculteur n’est pas farouchement opposé à cette mesure de protection des cours d’eau " mais, au moins, qu’on nous donne des moyens pour combler le manque d’exploitation.Sur cette partie, on doit payer le foncier et on a aussi une série d’impositions. "

La FWA a d’ailleurs lancé une pétition afin d’alerter les autorités wallonnes sur ce sujet.Le syndicat encourage également les agriculteurs à envoyer un courrier au ministre-président. Nous avons pris connaissance d’une de ces requêtes.Pour cet agriculteur qui doit consacrer 0,9 hectare pour protéger les cours d’eau, il estime que la perte est de 1478,34 euros.

Pour la ministre, pas d’indemnisation

De son côté, la ministre Tellier, en charge de l’Environnement, ne semble pas avoir la même calculatrice. "L’indemnisation financière étant calculée sur base du manque à gagner de la mise en place d’un couvert sur une zone ne pouvant déjà ni être traitée, ni être fertilisée depuis des années, elle s’est avérée à ce point faible qu’elle n’atteignait pas les seuils de traitement administratif, nous explique-t-on au sein de son cabinet. En effet, les montants d’indemnisation n’auraient pas atteint les 100 euros pour plus de la moitié des agriculteurs. De plus, cette indemnisation allait à l’encontre du principe de prise en charge par les différents secteurs concernés – ménages, entreprises, agriculteurs – des coûts afférents imposé par la directive-cadre sur l’eau. Les couverts végétaux permanents restent des surfaces agricoles. Au-delà des droits au paiement de base, une valorisation des couverts est prévue via les autres mesures de la future PAC à partir de 2023. Les couverts pourront, en effet, être valorisés via les ECO-régimes et les mesures agroenvironnementales et climatiques."

- Complément d’information avec l’ état écologique des 352 masses d’eau de surface en Wallonie (2013 - 2018)